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الكويت تواصل التطعيم ضد كورونا.. ورئيس الوزراء يتلقى الجرعة الثانية.. ووزير الصحة: سنصدر شهادة لمتلقي اللقاح

الجمعة 15/يناير/2021 - 07:00 م
رئيس الوزراء الكويتي
رئيس الوزراء الكويتي يتلقي لقاح كورونا
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محمود نوفل
وزير الصحة الكويتي :
- عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تعدى الـ20 ألف شخص
-الكويت لم تطلب أن يحصل المسافر على التطعيم
-إجمالي عدد المسجلين في منصة التطعيم بلغ 250 الف شخص

لا تزال دول العالم تحاول محاصرة فيروس كورونا المستجد من خلال تطعيم مواطنيها والمقيمين لديها، حيث تعد منطقة الخليج من أهم دول العالم في الاستعانة بتلك اللقاحات وفي القلب منها دولة الكويت. 

فقد دشن رئيس مجلس الوزراء  الكويتي الشيخ صباح الخالد اليوم القاعة رقم 6 في أرض المعارض لتكون جاهزة لاستقبال مستحقي الجرعة الثانية من لقاح فايزر لمواجهة وباء كوفيد 19.

وفي السياق ذاته تلقى الخالد بعد التدشين الجرعة الثانية من اللقاح إلى جانب وزير الصحة د.باسل الصباح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ومجموعة أخرى من القياديين، الذين تلقوا الدفعة الأولى من اللقاح في يوم التدشين الأول في 24 ديسمبر الماضي. 

وفي غضون ذلك  أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أن عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تعدى الـ20 ألف شخص، (أي ما يعادل 0.41% نسبة من تلقوا التطعيم من إجمالي عدد السكان). 

واشار الوزير الي انه و بعد أخذ الجرعة الثانية سيكون هناك تقرير يفيد بحصول الشخص على اللقاح يصله عبر رسالة نصية. 

 وكشف الصباح عن نظام آلي جديد يخص الحاصلين على تطعيم كورونا، لافتا إلى أنه وبمجرد تسجيل صاحب العلاقة في المنصة وحصوله على دفعتي التطعيم، تصل إلى هاتفه النقال رسالة نصية تحتوي على روابط يتم الدخول إليها لتفعيل شهادة التطعيم والحصول على رمز آلي خاص فيها «كود».

 وبين الصباح أن النظام الآلي يعرض المعلومات الخاصة بالحاصل على التطعيم سواء لأول جرعة أو بعد الثانية، اضافة إلى وجود رابط آخر للاستخدام في حال الطلب عند السفر.

 ونوه الي ان شهادة التطعيم وما قمنا به هو للتسهيل على المواطنين اذا فرضت بعض الدول الحصول على الشهادة». 

وذكر الصباح قائلا  : ان شهادة التطعيم سيحصل عليها متلقو التطعيم، وستصلهم رسالتان الأولى نصية تتضمن تقريرا يثبت الحصول على شهادة التطعيم، إضافة إلى الربط مع منصة مسافر للحصول على كود مباشرة من وزارة الصحة، يثبت الحصول على التطعيمين الأول والثاني، وستتغير التواريخ كل 10 دقائق لمنع التزوير. 

كما بين الصباح إن  الكويت لم تطلب أن يحصل المسافر على التطعيم لكن على سبيل المثال في المملكة العربية السعودية هناك شرط لأداء العمرة هو الحصول على شهادة التطعيم. 

واوضح أن اليوم التطعيم لم يتوافر في أغلب دول العالم والكويت في نعمة نظرا لتوافر التطعيم.

كما  دعا الوزير الكويتي إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية ولبس الكمام والتباعد الاجتماعي، مثنيا في الوقت نفسه على جهود الطواقم الطبية ومن هم في الصفوف الأولى المستمرة لمواجهة الوباء وتنظيم الحدث والعمل من دون كلل أو ملل. إتلاف اللقاح. 

وبين الصباح أن اللقاح مخزن عند درجة 70 تحت الصفر، وأن عملية نقله إلى التطعيم تتم بعد انتظار ذوبان التجمد لمدة 30 دقيقة ومن بعدها ينقل للغرف المخصصة للتطعيم، وان وجوده في ذلك المكان يتم وفق نظام معين وللأشخاص المعد لهم، حيث ان وجوده يكون ضمن وقت زمني معين لا يمكن تجاوزه، وفي حال تجاوزه يتم اتلافه وهو أمر لم يحصل في الكويت.

 وعن استخدام أنواع أخرى من اللقاح، اشار الصباح إلى أن الكويت تعتمد آلية معينة في استخدام انواع اللقاح، ابرزها اعتماده طبيا ومن ثم صناعيا من خلال المصانع، حيث يجب ان تكون المصانع معتمدة ووفق درجة عالية من الجودة والإنتاج وأن يتم التأكد من خلو الطعوم من الشوائب وغيرها. 

وفي ذات السياق كشف  أن إجمالي عدد المسجلين في منصة التطعيم بلغ 250 الف شخص، مبينا أن رفع سقف الحاصلين على اللقاح يرتبط بكمية الطعوم المتوافرة في البلاد، حيث ان وزارة الصحة جهزت القاعات التي تستوعب 10 آلاف حالة يوميا لكن الامر يرتبط بالكمية المتوافرة. 

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