جولة تفقدية لمحافظ أسوان ووزيريّ الأوقاف والسياحة بسوق المدينة.. صور

نظم محافظ أسوان ووزيرا الأوقاف والسياحة والآثار جولة تفقدية بمدينة أسوان شملت تفقد ممشى سوق أسوان والتحدث إلى عدد من المواطنين والتجار الذين أشادوا بالتطوير الذي تشهده المنطقة والمدينة والمحافظة .



يأتي ذلك بمناسبة مشاركة وزيري الأوقاف والسياحة والآثار المحافظة في عيدها القومي الخمسين، حيث يتم نقل شعائر صلاة الجمعة غدا، بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، و الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ، ويلقي خطبة الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن فريضة الزكاة وأثرها في تحقيق التكافل المجتمعي ، وذلك بالمسجد الجامع بمدينة أسوان .



