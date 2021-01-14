عبد الحفيظ يكشف موعد عودة المصابين وطريقة الحماية من كورونا في كأس العالم





وقال عبد الحفيظ خلال تصريحاته على فضائية الأهلي، دائمًا ما كنا نقوم بتحليل PCR بالرغم من أن اتحاد الكرة يقوم بعمل تحليل رابيد تيست، وخلال الفترة المقبلة سوف نقوم بالمزيد من المسحات، وقبل السفر بـ72 ساعة سيكون هناك مسحة، بمجرد الوصول إلى قطر سيكون هناك مسحة أخرى للاعبين.





وعن حالة اللاعبين، المصابين قال عبد الحفيظ إن: "مروان محسن سيتواجد في الفترة المقبلة، وأجايى من الممكن أن يتواجد معنا في التدريبات الأحد المقبل وعلى المستوى الطبي من الممكن أن يعود للمشاركة في المباريات قبل السفر لكأس العالم.





وأضاف: "تطور كريم نيدفيد جيد وما عطله قليلًا أن أجرى جراحة في إصبع القدم مثل حسين الشحات، لكن الممكن أن يخوض تدريبات الفريق الجماعي في نهاية الشهر الجاري وقبل السفر إلى كأس العالم."





وواصل: "محمد محمود ومحمود متولي سيعودان للفريق في مارس المقبل."

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن موقف اللاعبين المصابين والمشاركة في قائمة الفريق التي تستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.