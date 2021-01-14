ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فوز السويد على مقدونيا الشمالية 32 - 20 في المجموعة السابعة لمونديال اليد

الخميس 14/يناير/2021 - 11:04 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالله هشام
فاز المنتخب السويدي على نظيره مقدونيا الشمالية 32 - 20 في المباراة التي أقيمت بينهما على الصالة المغطاه باستاد القاهرة الدولي في إطار منافسات المجموعة السابعة في بطولة العالم لكرة اليد رجال في نسختها الـ32 والتي تقام على أرض مصر في الفترة من 13 يناير الحالي حتى 31 من نفس الشهر. 

وانتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم المنتخب السويدي بنتيجة 16 - 11 ، وسيطر على المباراة منذ بدايتها ليحصد أول نقطتين له في المونديال ، بينما ظل منتخب مقدونيا الشمالية بلا رصيد من النقاط. 

وتضم المجموعة السابعة منتخبات مصر – تشيلي – السويد – مقدونيا الشمالية ، وسيلتقي في الجولة الثانية المنتخب المصري مع نظيره المقدوني ، بينما ستلتقي تشيلي مع السويد. 

وتعد هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها مصر بطولة العالم لكرة اليد، حيث سبق لها استضافة البطولة في عام 1999، والتي كانت النسخة السادسة عشرة من البطولة. 

ومع مشاركة 32 منتخبًا في بطولة العالم لكرة اليد 2021، تغير نظام البطولة سواء في المنافسات على اللقب، أو على كأس الرئيس، وبطولة الترضية للمنتخبات التي تودع الدور الأول من البطولة لكنها تستمر في المنافسات لتحديد المراكز من 25 وحتى 32.  

وكان منتخب مقدونيا الشمالية قد شارك في المونديال بعد اعتذار منتخب التشيك عن المشاركة بسبب انتشار فيروس كورونا بين لاعبيه قبل السفر الي مصر ، وذلك طبقا للقائمة الاحتياطية التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة اليد وفقا لتصنيف المنتخبات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قبل انطلاق المونديال.. تاريخ مواجهات مصر مع فرق مجموعتها

مونديال اليد.. لاعب منتخب تشيلي: مصر أقرب للفوز علينا.. يمكنهم الفوز على المنتخبات الكبرى.. خاص

قائد المنتخب التشيلي لـ صدى البلد: مباراتنا مع مصر في افتتاح المونديال ستكون صعبة

مواعيد مباريات اليوم الثاني لمونديال اليد والقنوات الناقلة لها

7 مواجهات ساخنة فى اليوم الثانى من مونديال كرة اليد

منتخب مصر يغلق صفحة اكتساح تشيلي بمونديال اليد ويبدأ الإعداد لمواجهة مقدونيا

ترشيحاتنا

النواب الأمريكي يطالب بوقف صفقات الأسلحة

بعد تحديد جلسة محاكمتها| عقوبات تنتظرها رانيا يوسف بسبب تصريحاتها عن الحجاب

علاج فعال وسريع للدمامل

شاهد.. أحدث ظهور لعمرو دياب من دبي.. والمتابعين: عم العالم

بالأسود الأنيق.. هنادي مهنى تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

تامر عاشور يحيى حفلا بالمملكة العربية السعودية.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حارب كورونا .. أخصائية تغذية تقدم نصائح لتقوية المناعة

بالاتفاق مع زوجته.. مراهق يرتكب جريمة وحشية والضحية رضيعته حديثة الولادة

سحرية وفعالة.. أهم استخدامات زيت جوز الهند