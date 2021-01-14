فوز السويد على مقدونيا الشمالية 32 - 20 في المجموعة السابعة لمونديال اليد





وانتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم المنتخب السويدي بنتيجة 16 - 11 ، وسيطر على المباراة منذ بدايتها ليحصد أول نقطتين له في المونديال ، بينما ظل منتخب مقدونيا الشمالية بلا رصيد من النقاط.





وتضم المجموعة السابعة منتخبات مصر – تشيلي – السويد – مقدونيا الشمالية ، وسيلتقي في الجولة الثانية المنتخب المصري مع نظيره المقدوني ، بينما ستلتقي تشيلي مع السويد.





وتعد هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها مصر بطولة العالم لكرة اليد، حيث سبق لها استضافة البطولة في عام 1999، والتي كانت النسخة السادسة عشرة من البطولة.





ومع مشاركة 32 منتخبًا في بطولة العالم لكرة اليد 2021، تغير نظام البطولة سواء في المنافسات على اللقب، أو على كأس الرئيس، وبطولة الترضية للمنتخبات التي تودع الدور الأول من البطولة لكنها تستمر في المنافسات لتحديد المراكز من 25 وحتى 32.





وكان منتخب مقدونيا الشمالية قد شارك في المونديال بعد اعتذار منتخب التشيك عن المشاركة بسبب انتشار فيروس كورونا بين لاعبيه قبل السفر الي مصر ، وذلك طبقا للقائمة الاحتياطية التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة اليد وفقا لتصنيف المنتخبات.

فاز المنتخب السويدي على نظيره مقدونيا الشمالية 32 - 20 في المباراة التي أقيمت بينهما على الصالة المغطاه باستاد القاهرة الدولي في إطار منافسات المجموعة السابعة في بطولة العالم لكرة اليد رجال في نسختها الـ32 والتي تقام على أرض مصر في الفترة من 13 يناير الحالي حتى 31 من نفس الشهر.