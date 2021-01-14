ريال مدريد يتصدر تويتر بعد تقدم فريق أتليتكو بيلباو بهدفين

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الريال بعد تقدم فريق أتليتكو بيلباو على ريال مدريد بهدفين مقابل لاشيء حتى انتهاء الشوط الأول من زمن مباراة نصف نهائي السوبر الإسباني.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏تقريبًا كدا ما عمري شفت كورتوا يصد ركلة جزاء مع الريال" و "‏كلنا نتمنى نشوف كلاسيكو في النهائي.

أجواء مشحونة، جماهير تترقب خلف الشاشات وصراعات اللاعبين داخل أرضية الملعب، تايم كروي بحت، حقًا اشتقنا لهكذا ليالي كروية.. أي متابع لا يتمنى فوز الريال الليلة اعرف انه عدو للمتعة وعدو لكرة القدم الجميلة".





وقال آخرون" ‏مارسيلينو تفوق على زيدان...الريال فريق يعاني أمام الفرق التي تحسن الارتداد وتملك لاعبين قادرين على الخروج بالكرة تحت الضغط وذلك ما حصل اليوم...كالعادة، الريال يعاني من قلة فاعلية وقلة ابتكار أمام الفرق المتكتلة. العودة ليست مستحيلة، لكنها صعبة جدًا" و "‏للمدريديين هل عندكم امل إن الريال راح يسجل هدفين او ثلاثة بدون أن يقبل هدف ثالث مستحيل بالنسبه لي نقول مبروك لبلباو ومبروك للبرشا البطوله واتمنى من الله أن يخيب ظني وينتصر الريال".





وتقدم فريق أتلتيك بيلباو بهدفين دون رد على ريال مدريد في الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب لا روز اليدا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة السوبر الإسباني.





وتقدم بيلباو بالهدف الأول بعد تمريرة بينية رائعة في الدقيقة 18، حيث وصلت الكرة لـ جارسيا داخل منطقة الجزاء ليُسددها بمهارة مُسجلًا الهدف في مرمى كورتوا، وذلك بعد خطأ دفاعي فادح من الخط الخلفي لبطل الليجا.







