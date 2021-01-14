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كاتب مذكرات نادية لطفى: استغرقت 20 سنة في تسجيلها

الخميس 14/يناير/2021 - 11:43 م
الفنانة نادية لطفى
الفنانة نادية لطفى
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ندى رأفت
أكد الكاتب الصحفى أيمن الحكيم، كاتب مذكرات نادية لطفى، أن مدة تدوين مذكرات الفنانة الراحلة استغرق 20 عاما، قائلا: "اختياري لكتابة مذكرات نادية لطفى رزق واشتغلنا على مذكراتها 20 سنة".

وروى الكاتب أيمن الحكيم، في لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، تفاصيل اختياره لكتابة مذكرات نادية لطفى، قائلا: "عملت حوار مع نادي لطفى، وبعد الحوار حصلت ثقة شخصية منها تجاهي، ونمت بيننا علاقة شخصية قوية".

وعن رأيه في نادية لطفى، تحدث الكاتب الصحفي أيمن الحكيم، كاتب مذكرات نادية لطفى، قائلا: "نادية لطفى شخصية استثنائية وصاحبة مواقف تاريخية، وكانت صديقة لمثقفي اليسار وتربت على أياديهم ثقافيا"، مشيرا إلى أن نادية لطفى قضت يوما حزينا ليلة سقوط بغداد وأعطته محاضرة في القومية العربية.
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