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رياضة

كأس العالم لليد.. البرتغال يفوز على آيسلندا 25-23

الخميس 14/يناير/2021 - 11:10 م
البرتغالي
البرتغالي
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عمرو ابوبكر
استطاع منتخب البرتغال الفوز على نظيره الايسلندي بنتيجة ٢٥-٢٣ في المباراة التي اقيمت بين الفريقين خلال منافسات بطولة كاس العالم.

وفاز مارتن لاعب منتخب البرتغال بلقب أفضل لاعب في المباراة بعد تقديمه مباراة مميزة.


وتعد هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها مصر بطولة العالم لكرة اليد، حيث سبق لها استضافة البطولة في عام 1999، والتي كانت النسخة السادسة عشرة من البطولة .
 
ومع مشاركة 32 منتخبًا في بطولة العالم لكرة اليد 2021، تغير نظام البطولة سواء في المنافسات على اللقب، أو على كأس الرئيس، وبطولة الترضية للمنتخبات التي تودع الدور الأول من البطولة لكنها تستمر في المنافسات لتحديد المراكز من 25 وحتى 32.

وكان منتخب مقدونيا الشمالية قد شارك في المونديال بعد اعتذار منتخب التشيك عن المشاركة بسبب انتشار فيروس كورونا بين لاعبيه قبل السفر الي مصر ، وذلك طبقا للقائمة الاحتياطية التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة اليد وفقا لتصنيف المنتخبات .
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