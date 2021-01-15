بملابس أنيقة .. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

نشرت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر صور جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت ابنة أحمد الزاهر ؛ بإطلالة جريئة وانيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية جاكيت جينز ازرق فاتح وهو ما جعل اطلالتها بسيطة وكشف عن أنوثتها وجمالها.





تجلس ملك أحمد زاهر في أحد مطاعم للأكل السوشي، وعلقت علي الصورة كاتبة: "أجعل كل يوم يوم السوشي".





وكان الفنان أحمد زاهر هنأ نجلته ملك بانضمامها لأبطال مسلسل لؤلؤ .





ونشر أحمد زاهر صورة له مع نجلته وعلق عليها قائلا: "حبيبتي يا ملوكه مبروك يا قلبي اول يوم تصوير في مسلسل #لؤلؤ نورتي المسلسل وإن شاء الله تكسري الدنيا".



