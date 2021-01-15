طريقة تحضير رغوة الكابتشينو

رغوة الكابتشينو .





الطريقة الأولى :

-نحضر نصف كوب سكر، وكوب ماء بارد، ونصف كوب من مسحوق القهوة سريعة التّحضير.





-نضع كافة المواد في خلاط، ونخلطها إلى أن يصبح هذا الخليط مثل الكريمة، ونضع هذه الكريمة في وعاء محكم الإغلاق.

-نستخدم هذه الرّغوة أو الكريمة بإضافتها إلى الحليب السّاخن والقهوة السّاخنة.





الطريقة الثانيه :

-نضيف ملعقة من مسحوق الفانيلا عند تحضير كوب من الحليب السّاخن، ونخفق الحليب والفانيلا بالخفاقة جيدًا إلى مرحلة تكوّن الرّغوة.

- نضيف قهوة سريعة التّحضير إلى الحليب السّاخن، ونستمتع بهذه الرّغوة الغنيّة.

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك طريقة تحضير