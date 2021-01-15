ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة تحضير رغوة الكابتشينو

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:09 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك طريقة تحضير رغوة الكابتشينو .

الطريقة الأولى :
 -نحضر نصف كوب سكر، وكوب ماء بارد، ونصف كوب من مسحوق القهوة سريعة التّحضير. 

-نضع كافة المواد في خلاط، ونخلطها إلى أن يصبح هذا الخليط مثل الكريمة، ونضع هذه الكريمة في وعاء محكم الإغلاق. 
-نستخدم هذه الرّغوة أو الكريمة بإضافتها إلى الحليب السّاخن والقهوة السّاخنة. 

الطريقة الثانيه :
-نضيف ملعقة من مسحوق الفانيلا عند تحضير كوب من الحليب السّاخن، ونخفق الحليب والفانيلا بالخفاقة جيدًا إلى مرحلة تكوّن الرّغوة.
- نضيف قهوة سريعة التّحضير إلى الحليب السّاخن، ونستمتع بهذه الرّغوة الغنيّة.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة جديدة تتوصل إلى أدلة جديدة حول خفض حقن البلازما لعدد وفيات كورونا

دراسة تحذر من تناول هذه الأطعمة ليلًا

بالأحمر الناري .. منى فاروق تخطف الأنظار بجمالها في أحدث ظهور لها