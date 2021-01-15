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رياضة

قمة نارية بين أهلي جدة والهلال في الدوري السعودي.. الليلة

الجمعة 15/يناير/2021 - 09:44 ص
الهلال ضد الأهلي
الهلال ضد الأهلي
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محمد السعيد
يستضيف فريق أهلي جدة نظيره الهلال اليوم، الجمعة، في تمام السابعة وعشر دقائق مساء، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة الـ 13، من مسابقة الدوري السعودي.

ويسعى الأهلي بقيادة نجمه السوري عمر السومة، في انتزاع الثلاث نقاط من الزعيم، لتقاسم صدارة الدوري السعودي معه.

في المقابل يطمح الهلال في مصالحة  في استعادة نغمة الفوز أمام الأهلي، من أجل تأمين صدارته لجدول ترتيب المسابقة.

وفشل الهلال في تحقيق الفوز في آخر 3 مباريات بمسابقة الدوري السعودي، حيث تعادل مع الاتحاد 1 - 1،ومع الشباب بنفس النتيجة، ومع الباطن 2 - 2.

يذكر أن آخر مباراة  جمعت الأهلي والهلال كانت في مسابقة الدوري السعودي الموسم الماضي، وانتهت بفوز الراقي بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 25 نقطة، بفارق الأهداف عن الشباب صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثالث بـ 22 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري السعودي، ضمك مع الوحدة، والرائد مع النصر.

يذكر أن مباريات الدوري السعودي تقام بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".


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