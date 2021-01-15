ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

صحيفة ذا هيل: "إف بي آي" قلق من احتمال اندلاع احتجاجات قبل تنصيب بايدن

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:19 ص
صدى البلد
Advertisements
ا ش ا
أعلن رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي كريستوفر راي أن المكتب يتابع "قدرًا كبيرًا من الأحاديث المقلقة عبر الإنترنت" حول الأحداث التي يُحتمل أن تتسبب في اندلاع أعمال عنف خلال تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن الأسبوع المقبل.

وقال راي - في تصريح صحفي مع نائب الرئيس مايك بنس في مقر الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ بالعاصمة واشنطن نقلته صحيفة/ذا هيل/ الأمريكية على موقعها الالكتروني- اليوم الجمعة "نتابع حاليا جميع التلميحات إن كانت دعوات للاحتجاجات المسلحة والتهديدات المحتملة قبل التنصيب".

وأضاف : "نحن قلقون بشأن احتمالية اندلاع أعمال عنف في العديد من الاحتجاجات والتجمعات المخطط لها هنا في واشنطن وفي مباني الكابيتول الحكومية في جميع أنحاء البلاد خلال الأيام القادمة".

وتأتي تعليقات راي بعد اندلاع أعمال الشغب في السادس من يناير في مبنى الكونجرس الأمريكي عندما اقتحم أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب المبنى بينما كان الكونجرس يعقد جلسة مشتركة للتصديق على الأصوات الانتخابية التي تؤكد أن بايدن هو الرئيس المقبل، مما أسفر عن إصابة عديد من الأشخاص ومقتل آخرين من بينهم ضابط شرطة في الكابيتول.

في سياق متصل، استهل بنس المؤتمر الصحفي في مقر الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ بطمأنة الشعب الأمريكي أن تنصيب بايدن سيكون آمنًا على الرغم من مخاوف السلامة المتزايدة بعد أعمال الشغب في الكونجرس. 

وأفادت الصحيفة الأمريكية بأنه من المتوقع أن يحضر بنس مراسم أداء اليمين، لكن الرئيس ترامب، الذي أثار غضب مؤيديه منذ شهور بزعمه بأن الانتخابات مسروقة، لن يحضر حفل التنصيب.

ونقلت الصحيفة عن نائب الرئيس الأمريكي، قوله : "لقد شهدنا جميعًا ذلك اليوم من السادس من يناير. ولكن كما أوضح الرئيس [ترامب] أمس، نحن ملتزمون بانتقال منظم وتنصيب آمن، الشعب الأمريكي لا يستحق أقل من ذلك".

وأضافت (ذا هيل) أن مكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمة السرية الأمريكية أطلعتا أمس الأول على التهديدات الأمنية المحتملة لتنصيبه. وأطلعا النواب في وقت سابق من هذا الأسبوع على أربعة تهديدات مسلحة تستهدف مبنى الكونجرس والبيت الأبيض والمحكمة العليا. ووصفها أحد الديمقراطيين بأنها "أكثر الساعات التي تقشعر لها الأبدان".

وأعرب المسؤولون في إفادة الخميس عن ثقتهم في قدرتهم على الحفاظ على أمن حفل التنصيب.

واشارت الصحيفة الأمريكية إلى إقامة سياج حول مبنى الكونجرس الأمريكي والمحكمة العليا إلى جانب تمركز أعضاء من الحرس الوطني في مبنى الكابيتول في الأيام التي تلت أعمال الشغب.

في السياق ذاته، أخبر مدير الخدمة السرية جيمس موراي، بنس بأن وكالته وشركاءها يخططون لحفل التنصيب منذ أكثر من تسعة أشهر.
 
وقال موراي متحدثًا عن الخرق الذي حدث الأسبوع الماضي في مبنى الكونجرس: "نحن واثقون جدًا من خطتنا الأمنية، لكننا دائمًا ما نضع نصب أعيننا التطلع للاستفادة من الدروس المكتسبة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومؤيدي ترامب أمام الكونجرس.. فيديو

ترامب أمام أسابيع حرجة.. الكونجرس يستعد لعزله.. وبيلوسي تطالب باستقالته دون محاكمة.. وبايدن يؤكد: أسوأ رئيس في تاريخ أمريكا.. وتويتر يحظر حسابه نهائيا

بايدن لترامب: لا نريد رؤيتك يوم التنصيب.. أهلا ببنس

نائب ترامب يصدمه ويقرر حضور حفل تنصيب جو بايدن

بعد أحداث الشغب.. تطهير مبنى الكابيتول الأمريكي استعدادا ليوم تنصيب بايدن

مكتب التحقيقات الفيدرالي ينشر صورا لمشتبه بهم في أحداث الكابيتول هيل ويواصل الاعتقالات

ترشيحاتنا

في عيد ميلاد سمير غانم .. عمره الحقيقي ويشارك ابنته دنيا في هذا الأمر

أخبار الرياضة.. بيراميدز يقدم عرضا مغريا لـ فرجاني.. حقيقة انضمام خربين لـ الزمالك

التحالف العربي يعترض 3 طائرات حوثية مسيرة باتجاه السعودية

عزل 12 ألف مجند.. الجيش الإسرائيلي يسجل رقمًا قياسيًا بإصابات كورونا

لم يحدث إطلاقا .. الزمالك يرد على تصريحات رئيس سانت إتيان بشأن عمولات صفقة مصطفى محمد

مدحت شلبي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية بين الزمالك وإنبي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند الإكثار من تناول الشوفان ؟

مزيج سحري .. تناول هذه المكونات معا لتعزيز صحة الهضم

بالريال السعودي .. سعر فستان يارا في أحدث ظهور