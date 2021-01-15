أسعار الأسماك والجمبري بسوق العبور اليوم الجمعة 15-1-2021

ننشر أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة والمأكولات البحرية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 15 يناير 2021 وفقا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية لسوق العبور لتجارة الجملة.
أسعار الأسماك بأنواعه
سجل كيلو سمك البلطي1 سعرًا يتراوح بين 17 إلى 19 جنيها للكيلو، وتراوح سعر سمك البلطي نمرة "2" من 14.5 إلى 15.5 جنيه للكيلو.
وتراوح سعر كيلو قشر بياض ما بين 90 و 110 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر البورى 2 سعر 38 جنيها للكيلو.
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فيما بلغ سعر سمك المكرونة المجمدة نحو 30 جنيها للكيلو، سمك المكرونة السويسى 75 جنيها.
ووصل سعر سمك موسى 130 جنيها للكيلو .
كما سجل المرجان 2 نحو 27 جنيها للكيلو، في حين سجل المرجان المجمد سعر 25 جنيها للكيلو، وسجل البربون 1 نحو 42 جنيها.
وتراوح سعر سمك الدنيس من 90 إلى 130 جنيه للكيلو.
وتراوح سعر(سبيط -كاليمارى -سابيا ) مابين 110 الى 170 جنيها ، كابوريا من 30 الى 130 جنيها .
أسعار الجمبرى
وسجل سعر الجمبرى جامبو مابين 400 الى 480 جنيها.
وسجل سعر الجمبرى 1 مابين 300 الى 370جنيها.
وسجل سعر الجمبرى 2 مابين 200 الى 260 جنيها.
وسجل سعر الجمبرى 3 مابين 90 الى 150 جنيها.
أسعار الأسماك بأنواعه
سجل كيلو سمك البلطي1 سعرًا يتراوح بين 17 إلى 19 جنيها للكيلو، وتراوح سعر سمك البلطي نمرة "2" من 14.5 إلى 15.5 جنيه للكيلو.
وتراوح سعر كيلو قشر بياض ما بين 90 و 110 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر البورى 2 سعر 38 جنيها للكيلو.
اقرأ أيضا ..سعر الدولار اليوم الجمعة 15-1-2021
فيما بلغ سعر سمك المكرونة المجمدة نحو 30 جنيها للكيلو، سمك المكرونة السويسى 75 جنيها.
ووصل سعر سمك موسى 130 جنيها للكيلو .
كما سجل المرجان 2 نحو 27 جنيها للكيلو، في حين سجل المرجان المجمد سعر 25 جنيها للكيلو، وسجل البربون 1 نحو 42 جنيها.
وتراوح سعر سمك الدنيس من 90 إلى 130 جنيه للكيلو.
وتراوح سعر(سبيط -كاليمارى -سابيا ) مابين 110 الى 170 جنيها ، كابوريا من 30 الى 130 جنيها .
أسعار الجمبرى
وسجل سعر الجمبرى جامبو مابين 400 الى 480 جنيها.
وسجل سعر الجمبرى 1 مابين 300 الى 370جنيها.
وسجل سعر الجمبرى 2 مابين 200 الى 260 جنيها.
وسجل سعر الجمبرى 3 مابين 90 الى 150 جنيها.