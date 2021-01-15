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سيارات

بمحرك 1200 سي سي.. طرح سيارة DS3 في السوق المصري قريبا

الجمعة 15/يناير/2021 - 12:00 م
صدى البلد
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أماني نوار
كشف وكيلDS في مصر عن تفاصيل جديدة حول اقتراب تقديم سيارة DS3  في السوق المصري موديل 2021 قريبا، وسيتم تقديم السيارة بمواصفات وتفاصيل فنية كثيرة ، وتغييرات في الشكل.

وتنتمي السيارة لفئة الكروس أوفر صغيرة الحجم،وتستمد قوتها من محرك بنزين تيربو 1200 سي سي بيورتك ، وقوة تبلغ 155 حصان ، مع ناقل حركة اوتومايك 8 سرعات .

كما يتوفر للسيارة محرك 1600 سي سي ، 4سلندر بقوة 165 حصان ، وعزم دوران 240 نيوتن متر ، وجر أمامي وناقل حركة اوتوماتيك من 6 سرعات. 

أما الهيكل الخارجي للسيارة فيبلغ طولها 4.1118 متر ,عرضها 1.98 متر وارتفاعها 1.53 متر مع قاعدة عجلات بطول 2.55 متر ، كما يتوفر في السيارة مثبت سرعة ، ونظام مرقبة النقاط العمياء ، مع شاشة عرض قاس 10 بوصة ، وفرش جلدي كامل ، مع خاصية حساسات الركن .

جدير بالذكر أن سيتروين DS5 ، DS7  من قبل ولكن بامكانيات مختلفة ومواصفات أخرى، حيث تبلغ سعة المحرك 1600 سي سي  قوة 163 حصان 4 سلندر 16 صباب مزود بخاصية الحقن الإلكتروني والتلقائي للوقود متصل بناقل حركة ستيبترونيك حديث.






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