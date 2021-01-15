بمحرك 1200 سي سي.. طرح سيارة DS3 في السوق المصري قريبا

كشف وكيلDS في مصر عن تفاصيل جديدة حول اقتراب تقديم سيارة DS3 في السوق المصري موديل 2021 قريبا، وسيتم تقديم السيارة بمواصفات وتفاصيل فنية كثيرة ، وتغييرات في الشكل.





وتنتمي السيارة لفئة الكروس أوفر صغيرة الحجم،وتستمد قوتها من محرك بنزين تيربو 1200 سي سي بيورتك ، وقوة تبلغ 155 حصان ، مع ناقل حركة اوتومايك 8 سرعات .





كما يتوفر للسيارة محرك 1600 سي سي ، 4سلندر بقوة 165 حصان ، وعزم دوران 240 نيوتن متر ، وجر أمامي وناقل حركة اوتوماتيك من 6 سرعات.





أما الهيكل الخارجي للسيارة فيبلغ طولها 4.1118 متر ,عرضها 1.98 متر وارتفاعها 1.53 متر مع قاعدة عجلات بطول 2.55 متر ، كما يتوفر في السيارة مثبت سرعة ، ونظام مرقبة النقاط العمياء ، مع شاشة عرض قاس 10 بوصة ، وفرش جلدي كامل ، مع خاصية حساسات الركن .





جدير بالذكر أن سيتروين DS5 ، DS7 من قبل ولكن بامكانيات مختلفة ومواصفات أخرى، حيث تبلغ سعة المحرك 1600 سي سي قوة 163 حصان 4 سلندر 16 صباب مزود بخاصية الحقن الإلكتروني والتلقائي للوقود متصل بناقل حركة ستيبترونيك حديث.



