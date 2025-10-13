طائرة ترامب تتأخر 15 دقيقة في سماء إسرائيل.. اعرف السبب

كشفت قناة القاهرة الإخبارية إن طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأخرت 15 دقيقة عن الهبوط، وذلك بسبب قيام ترامب بعمل جولة ميدانية في الداخل الإسرائيلي.

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل إلى إسرائيل.

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "مراسلتنا" أن نتنياهو يصل إلى مطار بن جوريون في تل أبيب لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات نقلها موقع "أكسيوس" إن اتفاق السلام المرتقب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة قد يمثل "أعظم إنجازاته" السياسية.

تصريحات ترمب تأتي في وقت يشهد فيه ملف التهدئة تقدمًا كبيرًا، حيث أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن عملية الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة ستتم على ثلاث مراحل متتالية، عند نقاط محددة داخل القطاع، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن حافلات فلسطينية بدأت بالتحرك من غزة باتجاه معبر كرم أبو سالم لنقل الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم ضمن الاتفاق، في خطوة متزامنة مع إطلاق الدفعة الأولى من الرهائن الإسرائيليين.

وأكد منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين أن الصليب الأحمر أتم تجهيز قدراته اللوجستية، وسيضم موكب إطلاق الرهائن بين 8 إلى 10 مركبات، وسط استعدادات لاستقبال الأسرى المفرج عنهم من الجانبين، تشمل فِرقًا طبية ونفسية متخصصة.

ووفقا لمصادر إسرائيلية، فقد تم بالفعل التنسيق الأولي بين حركة حماس والصليب الأحمر لبدء تنفيذ الاتفاق، في حين حذّرت تل أبيب من أنه في حال عدم تسليم جثامين بعض الأسرى ضمن المهلة المحددة، ستقوم بتقديم إحداثيات دقيقة لمواقع محتملة لوجودها داخل غزة.