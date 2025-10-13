قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقيقة إدراج الطبيب حسام أبو صفية ضمن الأسرى الفلسطينيين المُفرج عنهم
أول ظهور لترامب في إسرائيل
شاهد.. تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي في المدارس بعد تقديم الأوراق المطلوبة
سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13-10-2025
ترامب يصل إسرائيل تزامنًا مع بدء عملية الإفراج عن الرهائن
جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط
إنقاذ 10 أطفال .. محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ بمصرف بقرية سلام بمنقباد
إصابة 18 عاملا بمصنع الألومنيوم فى حادث انقلاب أتوبيس الشركة
أمجد الشوا: الفلسطينيون يقفون خلف الدور المصري لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل إلى إسرائيل
قمة تاريخية ترسم ملامح شرق أوسط جديد..صحيفة إيطالية: شرم الشيخ تعود عاصمةً للسلام
الرئيس السيسي وترامب يعقدان مباحثات قمة في شرم الشيخ بعد ظهر اليوم
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

طائرة ترامب تتأخر 15 دقيقة في سماء إسرائيل.. اعرف السبب

طائرة ترامب
طائرة ترامب
البهى عمرو

كشفت قناة القاهرة الإخبارية إن طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأخرت 15 دقيقة عن الهبوط، وذلك بسبب قيام ترامب بعمل جولة ميدانية في الداخل الإسرائيلي.

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل إلى إسرائيل.

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "مراسلتنا" أن نتنياهو يصل إلى مطار بن جوريون في تل أبيب لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات نقلها موقع "أكسيوس" إن اتفاق السلام المرتقب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة قد يمثل "أعظم إنجازاته" السياسية.

تصريحات ترمب تأتي في وقت يشهد فيه ملف التهدئة تقدمًا كبيرًا، حيث أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن عملية الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة ستتم على ثلاث مراحل متتالية، عند نقاط محددة داخل القطاع، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن حافلات فلسطينية بدأت بالتحرك من غزة باتجاه معبر كرم أبو سالم لنقل الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم ضمن الاتفاق، في خطوة متزامنة مع إطلاق الدفعة الأولى من الرهائن الإسرائيليين.

وأكد منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين أن الصليب الأحمر أتم تجهيز قدراته اللوجستية، وسيضم موكب إطلاق الرهائن بين 8 إلى 10 مركبات، وسط استعدادات لاستقبال الأسرى المفرج عنهم من الجانبين، تشمل فِرقًا طبية ونفسية متخصصة.

ووفقا لمصادر إسرائيلية، فقد تم بالفعل التنسيق الأولي بين حركة حماس والصليب الأحمر لبدء تنفيذ الاتفاق، في حين حذّرت تل أبيب من أنه في حال عدم تسليم جثامين بعض الأسرى ضمن المهلة المحددة، ستقوم بتقديم إحداثيات دقيقة لمواقع محتملة لوجودها داخل غزة.

القاهرة الإخبارية ترامب الرئيس الأمريكي إسرائيل

سيارات تسلا
هند صبري
لامبورجيني
