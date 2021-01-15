جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

تمكن رجال الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 والقانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .





,فى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المصريين القادمين على رحلة طائرة شركة خطوط الطيران اليونانية القادمة من أثينا اشتبه أحمد سيد مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصري قادم من اليونان، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى.





وبالعرض على عبدالعال نعمان مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من الأستاذ أحمد مجاهد مأمور تفتيش الركاب تحت إشراف أميره طلبة مشرف الصالة لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود عدد من أقراص الترامادول المخدر مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه .





قرر عبدالعال نعمان مدير إدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 9 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على الأستاذ إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.