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محافظات

استقرار الأحوال الجوية بمطروح مع بداية نوة الفيضة الكبرى

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:31 م
صدى البلد
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ايمن محمود

 تشهد محافظة مطروح صباح اليوم  الجمعة استقرار الاحوال الجوية   بعد حالة الطقس السئ الذى شهدته المحافظة امس من  رياح متوسطة محملة بالاتربة وسقوط امطار متوسطة على مدينة الحمام بمطروح .

ياتى ذلك على الرغم من بدء نوة الفيضة الكبرى والتى بدات امس الخميس 14 يناير، وتستمر لمدة 6 أيام، ويصاحبها أمطار غزيرة وعواصف ورياح جنوبية غربية.


وتشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار فرص هطول الأمطار على الإسكندرية والسواحل الشمالية لمدة 6 أيام.

كانت محافظة مطروح قد شهدت يومى  الاربعاء ،والخميس  حالة من التقلبات الجوية  مع هبوب رياح متوسطة على جميع المدن تتزايد سرعتها فى المناطق الصحراوية .

وقد سقطت امطار خفيفة على مدينة مرسى مطروح ومتوسطة على مدينة الحمام  بالاضافة الى الى استمرار الرياح المتوسطة المحملة بالاتربة بالاضافة الى حالة غير مستقرة من الطقس واضطراب فى حالة البحر .

وقد رفعت جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة درجة الاستعداد القصوى واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للتعامل الفورى مع موجة الطقس السيئ.

ووجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، رؤساء المدن والمراكز الثمانية، ومديري المديريات الخدمية بنطاق المحافظة، بمتابعة حالة الطقس  والتقلبات المناخية من خلال غرف العمليات.

وشدد على تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن الثمانية والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة للإبلاغ عن أى أحداث طارئة فى حينها لسرعة التعامل الفورى معها.

وشدد محافظ مطروح على قيام شركة مياه الشرب و الصرف الصحى بالتطهير المستمر لشنايش صرف المطر وتسليكها  مع التجربة العملية للتأكد منها ، وتجهيز جميع سيارات الكسح خاصة سيارة ضخ مياه  السيول  . 

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