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حوادث

سرقة أون لاين.. تفاصيل ضبط أكبر تشكيل عصابي متهم في 18 قضية نصب بالبحيرة

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:53 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

تمكن رجال الأمن بمديرية أمن البحيرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط 3 متهمين بالنصب على المواطنين في محافظة البحيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و "واتس آب" ، وقيامهم بارتكاب 18 واقعة نصب من خلال استخدام 11 شريحة محمول في ارتكاب جرائم النصب.

وتتراجع الأحداث عندما وردت معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقيام 3 أشخاص منهم 2 لهما معلومات جنائية ويقيمون في محافظة البحيرة بتكوين تشكيل عصابى يتخصص في النصب والاحتيال على المواطنين.

وبتكثيف التحريات تبين قيام المتهمين بعمل إعلان عن بيع أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة بأسعار مميزة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، والقيام بالتواصل مع عملائهم باستخدام عدد من خطوط الهواتف المحمولة للتواصل معهم عبر تطبيق "واتس آب" والحصول على على مبالغ مالية يقوم المجنى عليهم بتحويلها للمتهمين على تلك الخطوط، وعدم وفاء المتهمين بتوريد الأجهزة.

كما توصلت التحريات إلى أن المتهمين قاموا بإرتكاب 18 واقعة نصب بذات الأسلوب، وبتقنين الإجراءات والتنسيق بين مديرية أمن البحيرة وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات واستهداف المتهمين وضبطهم، تم العثور بحوزتهم على 4 هواتف محمولة، وتبين من فحصها وجود أدلة على ارتكابهم الوقائع.

كما تم ضبط  11 شريحة هاتف محمول التي تم استخدامها في إرتكاب وقائع النصب و 3 بطاقات بنكية، وتبني وجود مبلغ مالى في المحافظ الإلكترونية الخاصة بهم من متحصلات النشاط الإجرامى، اعترف المتهمون بارتكاب الجرائم لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.

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