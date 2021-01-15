الدوري الممتاز.. بيراميدز يتقدم على المقاولون بهدف في الشوط الأول.. فيديو

تقدم فريق بيراميدز على نظيره المقاولون العرب بهدف دون رد، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الممتاز.
جاء هدف بيراميدز عن طريق أحمد سامي في الدقيقة 43 من عمر المباراة.
وبدأ بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي
خط الدفاع: أحمد فتحي - علي جبر - أحمد سامي - طارق طه
خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عمر جابر
خط الهجوم: إيريك تراوري
ويحتل فريق بيراميدز المركز السادس في جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 9 نقاط بينما جاء فريق المقاولون العرب في المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط .