ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الممتاز.. بيراميدز يتقدم على المقاولون بهدف في الشوط الأول.. فيديو

الجمعة 15/يناير/2021 - 03:26 م
فريق بيراميدز
فريق بيراميدز
Advertisements
محمد السعيد
تقدم فريق بيراميدز على نظيره المقاولون العرب بهدف دون رد، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الممتاز.

جاء هدف بيراميدز عن طريق أحمد سامي في الدقيقة 43 من عمر المباراة.

وبدأ بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي 

خط الدفاع:  أحمد فتحي - علي جبر - أحمد سامي - طارق طه 

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عمر جابر 

خط الهجوم: إيريك تراوري 

ويحتل فريق بيراميدز المركز السادس في جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 9 نقاط بينما جاء فريق المقاولون العرب في المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط . 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الزمالك ضد بيراميدز.. الأبيض يكتسح السماوى فى تاريخ اللقاءات المباشرة

الزمالك ضد بيراميدز .. إلغاء هدف لـ إيريك تراوري بداعي التسلل

5 معلومات عن مواجهة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز في الدوري

سيراميكا كليوباترا يستضيف بيراميدز اليوم بحثا عن فوز جديد بالدوري

تشكيل البنك الأهلي وبيراميدز في مباراة اليوم بالدوري المصري

التعادل السلبي يحسم لقاء البنك الأهلي وبيراميدز

ترشيحاتنا

رسميا.. الفيفا يحسم مصير كأس العالم للأندية بعد انسحاب أوكلاند سيتي

أخبار الفن| خطيبة سامح عبد العزيز بـ البيجاما.. ماجد المصري بحالة جديدة من الحجر الصحي

طليق روبي.. شاهد خطيبة سامح عبد العزيز بـ البيجامة

تشكيل الأهلي أمام الهلال في الدوري السعودي.. عمر السومة يقود الهجوم

جمهور ابنه الوحيد.. مصور والد حارس مرمى أسمنت حلوان: لم أتوقع انتشار الصورة

لو الشقة مش عجباك.. شروط وطرق تبديل شقق الإسكان الاجتماعي كاملة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكافأة مالية قدرها 5 آلاف جنيه إسترليني مقابل استعادة كلب مسروق.. اعرف القصة

علامة في الجلد تشير لإصابة الطفل بـ فيروس كورونا

سيدة أربعينية تنجب طفلتها بعد 10 أيام من اكتشاف حملها.. تفاصيل وصور