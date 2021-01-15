الدوري الممتاز.. بيراميدز يتقدم على المقاولون بهدف في الشوط الأول.. فيديو

تقدم فريق بيراميدز على نظيره المقاولون العرب بهدف دون رد، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الممتاز.



