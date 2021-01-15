استشاري بقصر العيني يوجه رسائل مهمة لتقليل نقل عدوى كورونا.. فيديو

قال الدكتور أحمد الكردي استشاري ومدرس الأمراض المعدية بكلية الطب قصر العيني، إن الجميع يجب أن يلتزم بجميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، المتمثلة فى ارتداء الكمامة و الالتزام بالتباعد و وعدم التواجد فى أى أماكن بها عدد كبير من المواطنين.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الأخبار" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي هيثم سعودي، أن الحكومة تتخذ جميع القرارات التى تأتى فى مصلحة المواطنين، منها توفير الكمامات بأسعار منخفضة السعر، و تقليل عدد العاملين منعًا من التزاحم.





ولفت إلى أن تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل سليم تقلل فرص نقل العدوى بين المواطنين، وعلى الجميع عدم الاهتمام باللقاح و عليهم فقط الآن الالتزام بارتداء الكمامة.





وأشار إلى أن المواطنين عليهم عدم استخدام الكمامة أكثر من مرة، ومتابعة تعليمات وزارة الصحة الخاصة بفيروس كورونا.





وأوضح أن توفير لقاحات لجميع المواطنين فى وقت واحد أمر صعب ولذلك نؤكد أن الالتزام بالتعليمات السليمة هو حجر الأساس لمواجهة كورونا.



