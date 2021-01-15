رفع 160 طن مخلفات من قرى المنيا

تابع العميد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا ، أعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمات البيئية التى تتم على أرض الواقع بكافة القرى والوحدات المحلية بحضور رؤساء الوحدات والسكرتارية والمشرفين وذلك للحفاظ علي صحة المواطنين وحمايتهم من انتشار الأوبئة والفيروسات وطبقًا لتوجيهات المحافظ اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا بشأن المتابعة المستمرة للانتظار في اعمال النظافة وتحسين البيئة.





وقال فرحات عبد الله رئيس حي وسط المدينة، إنه تم تكثيف حملات النظافة بنطاق الحي وشملت الحملات شوارع سعد زغلول والشارع الجديد وميدان السهاريج وميدان عمر افندي وغيرها من شوارع الحي حيث بلغت المخلفات 30 طنا .





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كما تابع رئيس المركز أعمال النظافة بالوحدة المحلية بصفط الخمار حيث تم رفع 20 طن قمامة من امام المدارس والمكاتب الحكومية والوحدات الصحية بالقرية.





وفي الوحدة المحلية بدمشير تم رفع 15 طن قمامة من قرى نزلة الفلاحين وعزبة زكريا والطبجي.





وأكد رئيس المركز على إستمرار العمل بمنظومة النظافة ورفع كفاءة الطرق حتى يتسنى للمواطنين أن يعيشوا في بيئة نظيفة و آمنة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بقرى المركز..





وفي سياق متصل وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ اللواء أسامة القاضي واللواء احمد السايس رئيس مركز ملوى يجري الاهتمام بمستوى النظافة العامة والصيانة الدورية لأعمدة الانارة وتركيب الكشافات واللمبات بالطرق الرئيسية والفرعية وذلك لتوصيل أفضل خدمة للمواطن.





وواصلت الوحدة المحلية لمجلس قروى دير البرشا رفع ما يقرب من 30 طن قمامة ومخلفات مبانى من نقاط التجميع بنطاق الوحدة المحلية وكذلك استكمال أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة وتركيب الكشافات بالقرية.





وقال صالح خيرى رئيس قرية قلندول إنه تم إنارة وصيانة أعمدة الأنارة وتركيب الكشافات بالقرية وكذلك رفع ما يقرب من 20 طنا من القمامة بنطاق الوحدة المحلية.





وقام مؤمن صلاح رئيس مجلس قروى المعصرة برفع ما يقرب 30 طنا خلال حملة النظافة المكبرة وتم رفع كافة المخلفات والقمامة من نقاط التجميع وكذلك متابعة اعمال صيانة اعمدة الأنارة وتركيب الكشافات بنطاق الوحدة المحلية وايضا متابعة مكاتب البريد والمصالح الخدمية بالقرية وذلك للتأكيد على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.









كما نظمت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص ايضا حملة نظافة مكبرة لرفع المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة، من المقلب الوسيط باستخدام معدات الوحدة المحلية.





وتم تفريغ المقلب من جميع المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة، وتم نقلها للمقالب العمومية بالظهير الصحراوي.





يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستمرار تنفيذ حملات رفع القمامة، حرصا على رفع كفاءة منظومة النظافة العامة، لخلق بيئة صحية نظيفة.



