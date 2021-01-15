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رياضة

طلائع الجيش يحقق أول فوز في الدوري على حساب وادي دجلة.. فيديو

الجمعة 15/يناير/2021 - 04:45 م
طلائع الجيش
طلائع الجيش
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محمد السعيد
حقق فريق طلائع الجيش أول فوز له في مسابقة الدوري هذا الموسم، بعد التغلب على وادي دجلة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الممتاز.

جاء هدف طلائع الجيش والمباراة الوحيد عن طريق أحمد سمير في الدقيقة 62، من ركلة جزاء.

وصعد طلائع الجيش إلى المركز الـ 17 في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 4 نقاط، بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند النقطة السادسة في المركز الـ 15.

يذكر أن مجلس إدارة طلائع الجيش، أعلن مؤخرا موافقته على رحيل طارق العشري بسبب سوء النتائج، وتعيين عبد الحميد بسيوني خلفا له.
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