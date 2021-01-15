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أخبار العالم

قوات إسرائيلية تجتاز الحدود.. والجيش اللبناني يعلن الاستنفار

الجمعة 15/يناير/2021 - 04:58 م
الجيش اللبناني يعلن
الجيش اللبناني يعلن الاستنفار
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محمود نوفل
كشف موقع القوات اللبنانية عن قيام قوة من جنود الجيش الاسرائيلي مؤلفة من قرابة 20 جنديًا مصطحبين كلابا بوليسية، باجتياز  السياج التقني مقابل بلدة ميس الجبل – محلة كروم الشراقي بلبنان. 

وذكر الموقع اللبناني ان القوات الإسرائيلية لم تخترق  الخط الازرق، حيث قامت بعملية تفتيش في المنطقة. 

وأشار الموقع اللبناني الي ان حادث الاجتياز دفع قوات الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل اللبناني لإعلان حالة الاستنفار. 

وتابع الموقع اللبناني قائلا : وبعد فترة وجيزة، اجتازت دبابتا ميركافا تابعتان للقوات الإسرائيلية السياج التقني في المنطقة المذكورة، وأقدمتا على رمي قنابل دخانية لتغطية تحرك جنود الجيش هناك.
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