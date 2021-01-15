قوات إسرائيلية تجتاز الحدود.. والجيش اللبناني يعلن الاستنفار

كشف موقع القوات اللبنانية عن قيام قوة من جنود الجيش الاسرائيلي مؤلفة من قرابة 20 جنديًا مصطحبين كلابا بوليسية، باجتياز السياج التقني مقابل بلدة ميس الجبل – محلة كروم الشراقي بلبنان.





وذكر الموقع اللبناني ان القوات الإسرائيلية لم تخترق الخط الازرق، حيث قامت بعملية تفتيش في المنطقة.





وأشار الموقع اللبناني الي ان حادث الاجتياز دفع قوات الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل اللبناني لإعلان حالة الاستنفار.



