للصيانة.. غلق الكوبري الواصل بين الغربية والدقهلية 10 أيام

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري إغلاق الكوبري الواصل بين مدينة منية سمنود التابعة لمحافظة الغربية وقرية منية سمنود بمحافظة الدقهلية والمار على نهر النيل وذلك لقيام الهيئة بإجراء عملية الصيانة لمدة 10 أيام.





وتضمن بيان الهيئة القيام بتنفيذ الصيانة للكوبري اعتبارا من يوم السبت 16 يناير وجتي 25 يناير وذلك لمدة 10 أيام.



