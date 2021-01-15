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محافظات

للصيانة.. غلق الكوبري الواصل بين الغربية والدقهلية 10 أيام

الجمعة 15/يناير/2021 - 05:25 م
غلق الكوبرى الواصل
غلق الكوبرى الواصل بين الغربية والدقهلية 10 أيام
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همت الحسينى
أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري إغلاق الكوبري الواصل بين مدينة منية سمنود التابعة لمحافظة الغربية وقرية منية سمنود بمحافظة الدقهلية والمار على نهر النيل وذلك لقيام الهيئة بإجراء عملية الصيانة لمدة 10 أيام.

وتضمن بيان الهيئة القيام بتنفيذ الصيانة للكوبري اعتبارا من يوم السبت 16 يناير وجتي 25 يناير وذلك لمدة 10 أيام.

وأهابت الشركة بالمسافرين بأتخاذ الطرق البديلة وكذلك أخطرت إدارات المرور بالغربية والدقهلية لوضع الخطة البديلة للطريق المؤدية المحافظتين وتعيين الخدمات المروري لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.
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