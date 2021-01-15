النهاية تقترب.. الولايات المتحدة تدرج "أنصار بيت المقدس" و"حسم" في القاهرة ضمن قوائم الإرهاب.. دفاع البرلمان يشيد بالقرار.. ونائبة: تضحيات الوطن من ابناء مصر لا تحصى

احمد العوضي:

على الجميع اتخاذ موقف صارم تجاه الكيانات الإرهابية والدول الممولة لها

غادة عجمي:

العالم مليء بالإرهاب.. ومصر قدمت تضحيات كثيرة لتجفيف منابعه





مارجريت عازر:

مصر تخوض حربا بمفردها.. ودور الإعلام مهم في تنوير الرأي العام وزيادة التكاتف بين أفراده









تعد مصر من اوائل الدول التي تسعى جاهدة للقضاء على الإرهاب ودحر منابعه، حيث قدمت مصر نماذج كثيرة وتضحيات لا حصر لها من رجالها وضحت للعالم أجمع دورها في مكافحة الإرهاب والتطرف.





وفي هذا السياق أدرجت الولايات المتحدة تنظيمي "أنصار بيت المقدس" و"حسم" في مصر لقوائم الإرهاب، ضمن تحديث جديد، موضحة في بيان لها، إنها أضافت تنظيم "انصار بيت المقدس" الموالي لتنظيم داعش، ضمن قوائم الإرهاب الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الوزارة (أوفاك).





وعن القرار، قال النائب احمد العوضي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، ووكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب أن مصر عانت طويلا من الحركات الإرهابية والتي كان لها تأثير سلبي علي الأمن القومي للبلاد، مشيدا بقرار الولايات المتحدة بإدراج جماعة انصار بيت المقدس وحركة حسم ضمن قوائم الإرهاب.





وأشار العوضي في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" إلي أهمية هذا القرار مطالبا، بإدراج عناصر الإخوان جميعا بقوائم الإرهاب، بسبب ما قاموا به من خراب وتدمير للبلاد.





وأكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، أن الإرهاب يمثل شوكة في عنق العالم أجمع ، مطالبا الجميع بإتخاذ موقف حاد وصارم تجاه هذه الكيانات والدول التي ما زالت تدعم وتمول الإرهاب بهدف إعاقة طريق التنمية الذي سلكته الدولة المصرية، وتحقيق مصالحها الشخصية الخاصة بها.





ولفت النائب العوضي إلي أهمية إستغلال سرعة التقدم التكنولوجي الذي تمر به الدول في الوقت الحالي في كشف هذه الجماعات وعرض مخاطرها وأهدافها السيئة ونيتها في هدم الدول.





من جهتها، قالت النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب إن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما أكد في حديثه ضرورة مواجهة الإرهاب، موضحة خطورته وأثاره السلبية علي مصر والعالم أجمع.





وأشادت عجمي في تصريحاتها لـ"صدي البلد" بالتضحيات الكثيرة التي قدمتها مصر؛ من أجل تجفيف منابع الإرهاب، مشيرة إلي أن هذه التضحيات من أبنائنا من رجال الجيش والشرطة لا تحصى ، كما أنها توضح للعالم أجمع أن مصر لا تدخر جهدا في سبيل إتمام هذه المهمة.





وأوضحت عضو البرلمان، أن الإرهاب غير مقتصر وجوده على مصر فقط ، بل يوجد في الكثير من دول العالم ومنها أمريكا أيضا، مشددة على أهمية التكاتف في المرحلة المقبلة من قبل جميع مؤسسات الدولة ونواب الشعب من أجل خلق وعي جديد قادر علي مواجهة هذا الفكر المظلم.





فيما قالت النائبة مارجريت عازر عضو مجلس النواب السابق، إن الدولة المصرية تخوض حربا مع الإرهاب بمفردها ، دون وجود أي مساعدات خارجية لها، علي الرغم من إنتشار الإرهاب في كثير من دول العالم .





وأشادت عضو البرلمان السابق في تصريحها الخاص لـ"صدي البلد" بإدراج حركتي "أنصار بيت المقدس" و"حسم" ضمن قوائم الإرهاب، مؤكدة أن الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها مصر زادت إصرار وجهد رجال الجيش والشرطة.





وحذرت عازر من خطورة الإرهاب الفكري وما قد يحدثه من ضرر ، بسبب سهولة إنتشاره والترويج له بسهولة من خلال منصات قوى الشر التي لا تمل من نشر هذا الفيروس علي منابرها، مؤكدة أهمية دور وسائل الإعلام في تنوير الرأي العام وزيادة التكاتف والتماسك بين أفراد الوطن.