أسابيع قليلة .. الصحة العالمية تزف بشرى مفرحة بشأن علاج كورونا

قال الدكتور أمجد الخولى، استشاري الوبائيات بمنطمة الصحة العالمية، إن التحورات في سلالات فيروس كورونا لا تزيد من خطره لكنها تزيد من سرعة انتشاره، مضيفا أن جميع التحورات لم تغير التركيبة الأساسية للفيروس وعلاج كورونا قادر على التعامل مع السلالات الجديدة واللقاح أيضا.





وكشف الخولي، في مداخلة هاتفية مع برنامج الجمعة في مصر، المذاع عبر شاشة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، عن أن هناك مؤشرات جيدة جدا لاحد العلاجات لفيروس كورونا، لافتا إلي ان النتائج مبشرة جدا وخلال اسابيع قليلة يخرح للنور.





وأكد ان الفيروس ينتشر بشكل سريع والوضع يشير لحالة قلق، مضيفا ان العالم يتجة للغلاق، و أننا في حالة ارتفاع في نسبة الاصابات حول العالم، لافتا الي ان اللقاحات فعالة في التعامل مع السلالات الحديدة للفيروس.









وتابع استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، أن التحورات في الفيروس تتم بشكل مستمر وهناك الالف التحورات، وظهر منها في بعض دول الشرق الأوسط ومنها عنان والاردن وتم تأكيد ظهور سلالات لديها جديدة من الفيروس.



