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أخبار العالم

نتفهم احتياجات إثيوبيا.. سفير مصر بواشنطن: التحرك المنفرد في مسألة سد النهضة مرفوض

الجمعة 15/يناير/2021 - 07:32 م
السفير معتز زهران
السفير معتز زهران سفير مصر لدى الولايات المتحدة
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قسم الخارجي
قال السفير معتز زهران سفير مصر لدى الولايات المتحدة إن قضية سد النهضة مسألة تشترك فيها مصر والسودان وإثيوبيا وتحتاج إلى تعاون الدول الثلاث.

وأكد زهران، خلال مشاركته كضيف في حوار افتراضي بالفيديو مع المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية ـ العربية، على ضرورة أمرين مهمين أولهما احتياجات إثيوبيا التنموية من حيث توليد الكهرباء وتعزيز الاقتصاد وثانيهما إدراك التهديد الذي تواجهه السودان ومصر في حالة عدم التوصل إلى اتفاق والاتجاه نحو تحرك منفرد من جانب إثيوبيا.

ونوه أن المفاوضات مع الأسف لم تتقدم نحو حل القضية ، وقد بذلت الإدارة الحالية بالولايات المتحدة جهودا وكانت الوساطة فيها متوازنة مع الدول الثلاث واشترك فيها البنك الدولي وتوصلت الجهود الأمريكية إلى وثيقة متوازنة وعادلة لكن الطرف الإثيوبي رفض العملية برمتها.

وأوضح أن مصر ترى أنه لا ينبغي أن يكون هناك تحرك منفرد للقضية حتى التوصل لاتفاق وأنه يجب عدم الإضرار بأي من الدول الثلاث إلى جانب الحاجة للتوصل لاتفاق ملزم قانونا حول القضية نظرا لأنه يؤثر على حياة الشعوب في المنطقة.

وتابع السفير أن هناك ، من ثم ، حاجة للتعاون مجددا مع الإدارة الجديدة للتأكيد على هذه القضايا للعب دور بناء من أجل حل هذا الخلاف.
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