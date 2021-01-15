نشوب حريق بشقة بمنطقة الفلل ببنها





تلقي اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة الفلل ببنها بجوار هايبر شهير.





تم اخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية وتم الدفع بسيارات للإطفاء وجارى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له وتولت النيابة التحقيق.

شهدت منطقة الفلل بمدينة بنها بمحافظة القليوبية نشوب حريق بشقة بجوار هايبر شهير حيث تم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة علي الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له وتولت النيابة التحقيق.