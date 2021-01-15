الكهرباء: حريصون على التعامل الفوري مع جميع شكاوى المواطنين

أشاد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بدور الإعلام في تسليط الضوء على مشاكل المواطنين، لافتا إلى أن جميع الأجهزة تحركت فور إبلاغها بأي مشكلة تعرض حياة المواطنين للخطر.





وتابع أيمن حمزة خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، نحن حريصون على التعامل الإيجابي والفوري مع شكاوي المواطنين وتلبية رغباتهم، وتقديم خدمات متميزة وعلى مستوى عالي.





وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أنه تم تغيير جميع الأعمدة الكهربائية الآيلة للسقوط والمتهالكة، بقرية الحمايدة التابعة لمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية التي كانت تهدد حياة المواطنين، كما تم شد جميع الأسلاك ودهان الأعمدة الجديد حفاظا عليها وعلى المنظر الجمالي.





وأشاد الإعلامي محمد موسى، بجهود المهندس محمد السيد رئيس شركة كهرباء القناة الذي أرسل على الفور فرقة من الفنيين المتخصيين وتم الانتهاء من الأعمال في أقل من 24 ساعة من إرسال الشكوى.







