وزير المالية: خسرنا 200 مليار جنيه إيرادات من قطاعات متعددة بسبب كورونا

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن قطاع السياحة يرتبط بالعديد من الصناعات الأخرى ، وفقدنا حوالى 200 مليار جنيه إيرادات من قطاعات متعددة؛ بسبب جائحة كورونا خلال العام الماضي.





وأوضح معيط ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج " مساء dmc" والمذاع عبر قناة " dmc"، أن جائحة كورونا أثرت على الاقتصاد المصرى، حيث انخفض الإيراد المحلى للدولة ، وتم إنفاق أموال أخرى فى عدد من القطاعات.





وأضاف: "نتوقع ألا يقل فقد الإيرادات العام الحالي عن 150 مليار جنيه".





وأشار إلي أن الإصلاحات الاقتصادية منحت الاقتصاد المصرى صلابة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مؤكدا أن قطاعات "الاتصالات والأدوية والمستلزمات الطبية" شهدت نموا إيجابيا خلال جائحة كورونا .