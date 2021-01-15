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لماذا لم تكفر المؤسسات الدينية داعش صراحة.. مفتى الجمهورية يجيب ..فيديو

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:02 م
شوقى علام مفتى الديار
شوقى علام مفتى الديار
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أسامة علي
كشف الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن الثقة فى فتاوى دار الإفتاء عادت بعد فترة من وجود جماعات متطرفة ادعت أنها تمتلك الفكر الدعوي.

وأوضح علام خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى حمدى رزق، أنه هناك تشكيك فى مؤسسات الدولة ورصدنا التشكيك فى القوات المسلحة، والقضاء المصرى، وما تتخذه الدولة من إجراءات مثل العشوائيات، 100 مليون صحة.

وعن لماذا لم تكفر المؤسسات الدينية جماعة داعش صراحة، قال المفتى،"فى يناير 2014، أنشأنا في مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة".

وأضاف شوقي علام، وكان المقصود من المرصد أن يرصد كل الأفكار التكفيرية والهادمة وتفنيدها والرد عليها.
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