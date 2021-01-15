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أخبار العالم

الأردن تنضم لليمن والبحرين.. عمان تدين الهجمات الحوثية علي السعودية

الجمعة 15/يناير/2021 - 09:47 م
الاردن
الاردن
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محمود نوفل
  
أعربت وزارة الخارجية الأردنية عن رفضها للخدمات الحوثية  الإرهابية الجبانة علي المملكة العربية السعودية حيث ادانت واستنكرت هذا الهجوم الإرهابي. 

وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز في بيان له  عن وقوف بلاده الدائم إلى جانب المملكة ووقوفها معها في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها.

وأكد السفير الفايز في بيانه قائلا : أن أمن البلدين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن المملكة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها. 

وفي السياق ذاته ثمن الفايز بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ونجاحها بالتصدي لهذه الهجمات واعتراض الطائرات وتدميرها.

وكانت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت ثلاث طائرات دون طيار "مفخخة" من محافظة الحديدة باتجاه المملكة بحسب ماذكرت وكالة الأنباء السعودية واس.
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