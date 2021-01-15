أخبار المزيكا.. يوتيوب يحذف فينك يا حبيبي من قناة محمد منير.. وآيتن عامر تبدأ مسيرتها الغنائية بـ بناقص

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد، على مدار اليوم ، مجموعة كبيرة من أخبار نجوم الغناء والمزيكا، سواء عن جديدهم الفني، أو متابعات على أعمالهم الغنائية التي طرحوها مؤخرا.. ومن أبرزهم ما يلي:



محمد منير

حذف موقع "اليوتيوب" أغنية الفنان محمد منير الجديدة "فينك يا حبيبي" وذلك من القناة الرسمية للفنان على منصته.





وكان ذلك بسبب حقوق الملكية التي يفترض أنها تخص شركة صوت الدلتا، وبعد أن اعيد غناء الاغنية بصوت محمد منير بدلا من الفنان بحر أبو جريشة بنفس الكلمات واللحن، تم حذف الاغنية بعدما قدمت الشركة الادلة التي تثبت ملكيتها الخاصة لها.





وكانت اغنية " فينك ياحبيبي" من ألبوم "باب الجمال"، للكينج محمد منير من حاجز الـ نصف مليون مشاهدة بعد يومين من طرحها، والأغنية من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس.





ألبوم الفنان محمد منير "باب الجمال" يضم 5 أغان، وهي: "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس، و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، و"زوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.





حسن شاكوش

أكد أحمد رمضان -سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية- أن إجراءات قيد مطرب المهرجانات حسن شاكوش بالنقابة، مهددة بالإلغاء؛ لعدم استكمال أوراقه المطلوب تقديمها للنقابة، بعد نجاحه في اختبارات عضوية نقابة الموسيقيين قبل 3 أشهر.





وأشار أحمد رمضان، في تصريح لـ صدى البلد، إلى أن هناك بعض الأوراق غير المكتملة في ملف حسن شاكوش، ومنها صحيفة الحالة الجنائية، وصورة المؤهل الدراسي، وشهادة الموقف من أداء الخدمة العسكرية.





وأوضح أحمد رمضان، أن النقابة أبلغت «شاكوش» بالأوراق المطلوبة منه قبل أكثر من شهرين، وألمح أنه حتى الآن لا تزال أوراقه غير مكتملة، مشيرًا إلى أن مطرب المهرجانات لديه مهلة لاستكمال تلك الأوراق حتى أخر يناير الجاري.





ونوه أحمد رمضان، بأن «شاكوش» تواصل مع النقابة ، يوم الخميس قبل الماضي، وأبلغهم أنه سيستكمل أوراقه خلال 10 أيام، لافتًا إلى أنه في حال انقضاء المهلة دون استكمال الأوراق الناقصة؛ سيتخذ مجلس النقابة قرارًا متفق عليه ، إما بتمديد المهلة ، أو أي قرار آخر.