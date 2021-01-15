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فن

محمد فؤاد يحصد 200 ألف مشاهدة بعد ساعات من طرح أغنية ليه

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:15 ص
محمد فؤاد - ليه
محمد فؤاد - ليه
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سعيد فراج
حققت أغنية «ليه» للفنان محمد فؤاد 200 ألف مشاهدة في اليوم الأول لها، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، أمس الخميس 14 يناير. 

أغنية «ليه» لـ محمد فؤاد، من كلمات: أسامة محرز، والحان : محمد خلف، وتوزيع وميكس وماستر: أحمد عبد السلام

وتقول كلمات الاغنية :

ليه ؟
يوميها لما جه قالي نبعد قولت أه  و ساعتها ليه ما حاولتش أتفاهم معاه
ما اعرفش إيه اللي ماخلانيش اصبر عليه  فات علي بعاده ايام و تعباني الحياة
زي اللي كان عايش في حلم و منه تاه  مش قد بُعده وافقته ليه و عاندته ليه؟
و إزاي أنا علي طول كدا سيبته..أهو خسرته   بتيجي سيرته أبوس صورته و أبكي عليه

وكان الفنان محمد فؤاد، طرح قبل أيام أغنية «الحفلة» وهي من كلمات: دبل زوكش، وألحان: علاء فيفتى.
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