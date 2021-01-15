محمد فؤاد يحصد 200 ألف مشاهدة بعد ساعات من طرح أغنية ليه

حققت أغنية «ليه» للفنان محمد فؤاد 200 ألف مشاهدة في اليوم الأول لها، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، أمس الخميس 14 يناير.





أغنية «ليه» لـ محمد فؤاد، من كلمات: أسامة محرز، والحان : محمد خلف، وتوزيع وميكس وماستر: أحمد عبد السلام



