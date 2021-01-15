خبير تنمية بشرية يكشف تحديات تهدد العلاقات الزوجية.. ويوجه نصائح لنجاحها

كشف الدكتور علاء العساسي خبير التنمية البشرية، العديد من التحديات التي تواجه الزوجين وتتسبب في عدم تحقيق السعادة بينهما، وتهدد بشكل قوى استمرار الأسرة في أجواء يسودها الهدوء، وأوضح كيفية التعامل معها .





وأوضح العساسي خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إذا كان كل شخص لديه النية الحقيقية لتقديم كل الحب والاحترام للطرف الآخر؛ ستنجح العلاقة الزوجية بينهما، لافتا إلى أن جميع الزيجات تمر بفترات جيدة وأخرى سيئة، ويجب أن يكونا على استعداد لمواجهة هذه التحدّيات والتغلّب عليها.



