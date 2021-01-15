خبير تنمية بشرية يكشف تحديات تهدد العلاقات الزوجية.. ويوجه نصائح لنجاحها

كشف الدكتور علاء العساسي خبير التنمية البشرية، العديد من التحديات التي تواجه الزوجين وتتسبب في عدم تحقيق السعادة بينهما، وتهدد بشكل قوى استمرار الأسرة في أجواء يسودها الهدوء، وأوضح كيفية التعامل معها .
وأوضح العساسي خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إذا كان كل شخص لديه النية الحقيقية لتقديم كل الحب والاحترام للطرف الآخر؛ ستنجح العلاقة الزوجية بينهما، لافتا إلى أن جميع الزيجات تمر بفترات جيدة وأخرى سيئة، ويجب أن يكونا على استعداد لمواجهة هذه التحدّيات والتغلّب عليها.
وأضاف خبير التنمية البشرية، يجب على الزوجة أن تجتهد في احتواء زوجها وأبنائها، وتدخل السرور على قلبه، لكي يشعر بالسكن الذي ذكره القرآن الكريم، فالله خلق حواء من آدم: (خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا)، ثم قال: (لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا)؛ أي يسكن في قلبها وتسكن في قلبه، لذلك يجب على الزوجة أن تفهم تعاليم الدين الإسلامي جيدا، كما هو الحال أيضا للزوج، يجب عليه أن ينفق عليها ويدخل الأمان على قلبها.