المفتي: الأصل فى الزواج مرة واحدة والتعدد يكون بسبب

أكد علام خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق : ضرورة تثبيت ثقافة لدى الأزواج وهى أن يكون الطلاق آخر دواء، معقبا:" حماية الأسرة من قضايا الأمن القومى".





ولفت المفتي، أن دار الإفتاء، اعدت برنامجين "برنامج وقائى" عبر تدريب المقبلين على الزواج، وبرنامج "وحدة الإرشاد" لحل المشاكل بعد الزواج.





ولفت مفتي الديار المصرية ، إلى أنه تم حل 80% من المشاكل الزوجية التى وصلت دار الافتاء"



