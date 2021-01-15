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المفتي: الأصل فى الزواج مرة واحدة والتعدد يكون بسبب

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:20 م
الدكتور شوقى علام
الدكتور شوقى علام
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أسامة علي
قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية،إنه تم رصد وجود رعونة عند الازواج فى التلفظ بكلمة "الطلاق".

أكد علام خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق: ضرورة تثبيت ثقافة لدى الأزواج وهى أن يكون الطلاق آخر دواء، معقبا:" حماية الأسرة من قضايا الأمن القومى".

ولفت المفتي، أن دار الإفتاء، اعدت برنامجين "برنامج وقائى" عبر تدريب المقبلين على الزواج، وبرنامج "وحدة الإرشاد" لحل المشاكل بعد الزواج.

ولفت مفتي الديار المصرية ، إلى أنه تم حل 80% من المشاكل الزوجية التى وصلت دار الافتاء"

وأكد المفتى الأصل في الزواج مرة واحدة والتعدد يكون بسبب، حتى يستطيع الإنسان أن يعدل بين زوجاته.
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