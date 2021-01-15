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رياضة

خاص.. أول تعليق من سانت إيتيان على إيقاف الزمالك مفاوضات بيع مصطفى محمد

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:05 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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إسماعيل محمود
علق برنار كاييزو نائب رئيس نادي سانت إيتيان الفرنسي، على إيقاف نادي الزمالك لمفاوضات بيع مصطفى محمد.

وكان نادي الزمالك قد قرر إيقاف المفاوضات مع نادي سانت إيتيان بخصوص بيع مصطفى محمد، بعد تصريحات رئيس النادي الفرنسي الأخيرة التي اتهم فيها بعض المسئولين بنادي الزمالك بطلب الحصول على بعض العمولات.

وقال برنار كاييزو في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:" تعليقي الوحيد بأن النادي لا يقبل دفع مبلغ مصطفى محمد نقدًا، أؤكد أن لا يوجد ناد يفعل ذلك في الدوري الفرنسي وفي الدوريات المحترفة جميعها."

وأضاف:" عن بيان الزمالك، فرئيس النادي رونالد روميير سيعلق ويكشف الحقائق، نحترم نادي الزمالك مثله مثل باقي الأندية."
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