أحمد بلال لعمر ربيع ياسين: ضيعت 5 ملايين دولار على الزمالك

قال أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، للإعلامي عمر ربيع ياسين، إنه أضاع على نادي الزمالك 5 ملايين دولار.





وأكد أحمد بلال في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" لمقدم البرنامج عمر ربيع ياسين: "دخلت رئيس نادي سانت أتيان وأضاعت على الزمالك 5 ملايين دولار وأفسدت الصفقة".





وتابع أحمد بلال لعمر ربيع ياسين أن الزمالك أصدر بيانًا أعلن خلاله تجميد المفاوضات لبيع مصطفى محمد.









وكان قد قال أمس الخميس رولاند رومير، رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي، إن هناك بعض الأشخاص من داخل نادي الزمالك طلبوا عمولة للموافقة على بيع مصطفى محمد للنادي الفرنسي.