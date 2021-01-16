اتحاد طلاب تربية حلوان يبدأ في التعريف بالأنشطة الطلابية الصيفية.. وعميد علوم يشدد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية.. والجامعة توضح طرق التقديم للدراسات العليا

عميد علوم حلوان: شئون الطلاب تباشر عملها مع الطلاب بإجراءات احترازية

اتحاد طلاب تربية حلوان يبدأ موسم الأنشطة الطلابية الصيفية

الجامعة توضح طرق التقديم للدراسات العليا









قال الدكتور عماد أبو الدهب، عميد كلية العلوم بجامعة حلوان، إن الكلية التزمت بجميع قرارات رئيس مجلس الوزراء والتى جاءت بتعليق الدراسة داخل مقرات الجامعات المصرية والمدارس، حتى نهاية الفصل الدراسى الأول وتفعيلها أون لاين، وذلك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا داخل الجامعات والمدارس.









وأكد الدكتور عماد أبو الدهب، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن شئون الطلاب فى الكلية تباشر عملها في مساعدة طلاب الكلية الذين يحتاجون إلى العون، وأن الكلية قللت أعداد العاملين داخل الكلية لمنع حدوث تكدس أو زحام ضمن الإجراءات التى اتخذتها الجامعة للحفاظ على الطلاب والعاملين والتصدي ضد انتشار عدوى فيروس كورونا بينهم.











وأضاف عميد كلية العلوم، أن الكلية تقوم بعمليات التطهير والتعقيم بشكل دوري ومستمر، وأن كلية العلوم لا تعاني من مشكلة فى توفير المطهرات وأعضاء هيئة التدريس بالكلية بإمكانهم بتحضير المطهرات وأدوات التعقيم.









وطلب الدكتور عماد أبو الدهب من الطلاب الدارسين اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا، من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطلاب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب، ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد أو أثناء تواجدهم فى مكاتب شئون الطلاب فى الكلية.









من جهة أخرى، بدأ اتحاد الطلاب بكلية التربية التعريف بالأنشطة الطلابية الصيفية، وذلك بعد أن بدأت إجازة منتصف العام الدراسي، ويأتى هذا تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتور حسام الرفاعي، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور إيهاب حمزة، عميد الكلية، خطة الأنشطة الطلابية الإلكترونية للعام الدراسى الجديد.









وناشد اتحاد طلاب كلية التربية، أن من لديه موهبة رياضية ويرغب فى المشاركة فى الأنشطة التي ينظمها الاتحاد فعليه بملء أبلكيشن التعرف عاة نوع الرياضة سواء كانت فردية أو جماعية ويمكن ملء الأبلكيشن من خلال هذا الرابط:

https://forms.gle/bZbjzdp2a4BD2Bg77









وكان اتحاد طلاب الجامعة وضع خطة لتفعيل الأنشطة الطلابية عن بعد والتواصل مع الطلاب خلال الفصل الدراسى الأول عبر صفحات فيسبوك وجروبات تيلجرام وواتساب.











يأتي ذلك ضمن خطة الأنشطة الطلابية المقررة العام الدراسي 2020/2021 وتعمل الأنشطة الطلابية على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن.

















وفى إطار متصل، بدأ جامعة حلوان فى تلاقى طلبات الالتحاق التقديم فى الدراسات العليا، وصرح مسئول شئون الطلاب بقطاع الدراسات العليا بجامعة حلوان لـ "صدى البلد" بأنه تقرر فتح باب التقديم الالتحاق بالدراسات العليا بكليات الجامعة بمراحلها الثلاث ( دبلوم- ماجستير- دكتوراه) للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ ويستمر التقديم حتى يوم الأحد الموافق ٧ فبراير ٢٠٢١









وأضاف أنه نظرا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد وتسهيلا على الباحثين، قد تقرر أن يكون التقديم إلكترونيا من خلال البريد الإلكتروني الرسمي لوكالة الدراسات العليا والبحوث وذلك التقديم فقط ورفع الشهادات والأوراق المطلوبة.









ويتم التقديم من خلال البريد الإلكتروني الوكالة وهو:

















وقد حددت الجامعة الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم فى الدراسات العليا وهى كالآتي:

1- شهادة المؤهل + معادلة لخريجى الجامعات الغير حكومية من المجلس الأعلى للجامعات.





2- بيان تقديرات.





3- أصل شهادة الميلاد.





4- صورة البطاقة الشخصية.





5- ٦ صور شخصية.





6- الموقف من التجنيد للذكور.



