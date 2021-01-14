ستعود بصفة طبيعية.. عميد آثار القاهرة: حنين حسام كانت تتابع دراستها من السجن





وقال الدكتور أحمد رجب فى تصريح خاص لصدى البلد ، بعد حكم القضاء ببراءة حنين حسام ستعود للامتحان بصفة طبيعية مثل زملائها وأنها كانت تتابع دروسها عن طريق إدارة السجن بعدما طلبت من الكلية عقد امتحان لها بالسجن وقد جهزت الكلية ذلك ولما كان الحكم قد صدر ببراءتها لذا يمكنها أن تتابع امتحاناتها بصفة طبيعية طبقا للإجراءات التي ستعلنها الكلية بشأن امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول طبقا لخطة الجامعة وقرارات المجلس الأعلي للجامعات في هذا الشأن.





وأضاف "رجب" ، أن الطالبة في النهاية هي ابنة لكلية الآثار ولجامعة القاهرة ، والجامعة حريصة علي طلابها أكثر من أنفسهم وان إحالة الطالبة إلى التحقيق فى تلك الوقت كما أشار المتحدث الإعلامي لجامعة القاهرة هو لاستجلاء الحقيقة والوقوف عليها، ونظرا لأن الحكم قد صدر من القضاء ببراءة حنين حسام فإنها ستعود إلى فرقتها وصفها ودراستها وامتحاناتها كطالبة بكلية الآثار بجامعة القاهرة قسم الآثار اليونانية والرومانية .





وأشار عميد الكلية ، أن حنين لم تفصل من الجامعة بل تم إحالتها الي التحقيق وان التحقيق قد توقف بمجرد إحالة الموضوع إلى القضاء وأن الإحالة للتحقيق لا تمنع الطالب من تأدية الامتحان.

كشف الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، عن موقف الطالبة حنين حسام من الالتحاق بالكلية مرة أخرى بعد صدور الحكم بالبراءة وإلغاء الحبس الصادر بحقها.