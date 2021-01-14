ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

ستعود بصفة طبيعية.. عميد آثار القاهرة: حنين حسام كانت تتابع دراستها من السجن

الخميس 14/يناير/2021 - 11:36 ص
الدكتور احمد رجب
الدكتور احمد رجب
Advertisements
مريم عزت
كشف  الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، عن موقف الطالبة حنين حسام من الالتحاق بالكلية مرة أخرى بعد صدور الحكم بالبراءة وإلغاء الحبس الصادر بحقها. 

وقال الدكتور أحمد رجب فى تصريح خاص لصدى البلد ، بعد حكم القضاء ببراءة حنين حسام ستعود للامتحان بصفة طبيعية مثل زملائها وأنها كانت تتابع دروسها عن طريق إدارة السجن بعدما طلبت من الكلية عقد امتحان لها بالسجن وقد جهزت الكلية ذلك ولما كان الحكم قد صدر ببراءتها لذا يمكنها أن تتابع امتحاناتها بصفة طبيعية طبقا للإجراءات التي ستعلنها الكلية بشأن امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول طبقا لخطة الجامعة وقرارات المجلس الأعلي للجامعات في هذا الشأن. 

وأضاف "رجب" ، أن الطالبة في النهاية هي ابنة لكلية الآثار ولجامعة القاهرة ، والجامعة حريصة علي طلابها أكثر من أنفسهم  وان إحالة الطالبة إلى التحقيق فى تلك الوقت كما أشار المتحدث الإعلامي لجامعة القاهرة هو لاستجلاء الحقيقة والوقوف عليها، ونظرا لأن الحكم قد صدر من القضاء ببراءة حنين حسام فإنها ستعود إلى فرقتها وصفها ودراستها وامتحاناتها كطالبة بكلية الآثار  بجامعة القاهرة قسم الآثار اليونانية والرومانية . 

وأشار عميد الكلية ، أن حنين لم تفصل من الجامعة بل تم إحالتها الي التحقيق وان التحقيق قد توقف بمجرد إحالة الموضوع إلى القضاء وأن الإحالة للتحقيق لا تمنع الطالب من تأدية الامتحان. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عميد آثار القاهرة: لا توجد زيادة في المصروفات الدراسية.. ودعم للطلاب غير القادرين

لطلاب جامعة القاهرة.. تعرف على طريقة أداء امتحانات الميدتيرم بالكليات

كلية الآثار بالقاهرة تكشف عن إجراءات امتحانات الفصل الدراسي الأول

عميد آثار القاهرة: نسجل المحاضرات الأونلاين لإتاحتها للطلاب في أي وقت

أول تعليق لمحامي حنين حسام بعد البراءة من التعدي على مبادئ المجتمع

بعد براءتها.. جامعة القاهرة: حنين حسام ستعود لاستكمال الدراسة وأداء الامتحانات

ترشيحاتنا

أشرف رشاد زعيما للأغلبية.. رئيس البرلمان يعلن أسماء رؤساء الهيئات البرلمانية

في عيد ميلادها.. سر عدم تعاون إيناس مكي مع شقيقها وعدم حضورها جنازة والدها

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة.. تعرف على التفاصيل

هالة صدقي تعود إلى القاهرة بسبب ظرف طارئ وإنساني.. شاهد

يسير على يديه وقدميه.. سيدة تقيد زوجها بسلسلة كلب وتمشي به في الشارع

خبيرة علم فلك تفجر مفاجأة صادمة عن موعد انتهاء فيروس كورونا

Advertisements

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة.. تعرف على التفاصيل

لبحث مواجهة الأمطار والسيول.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء

شوبير يحسمها.. مؤمن زكريا مفاجأة الأهلي فى كأس العالم للأندية

للمسافرين إلى قطر.. مواعيد رحلات الطيران من القاهرة إلى الدوحة بتخفيض 20%

أخبار الفن.. تدهور الحالة الصحية لـ فنانة شهيرة.. فوبيا نيللي كريم.. وصلاح عبد الله ينعى صفوت الشريف

انتهاء التيرم الأول لطلاب المدارس اليوم.. والتعليم: استكملنا المناهج أونلاين

خناقة عبد الله السعيد مع نجوم بيراميدز.. مصدر يحسم الجدل

زوجة زين العابدين ومدير الترجي.. كيف انتهى الحال بعائلة «بن علي» بعد 10 سنوات من ثورة تونس.. صور

القضية مستمرة.. ميسي فلسطين يكشف آخر تطورات أزمته مع النادي الأهلي

حالة هياج.. ثلاثيني ينهال بالضرب على عشيقته وينهي حياة طفليها.. والسبب؟!

يسير على يديه وقدميه.. سيدة تقيد زوجها بسلسلة كلب وتمشي به في الشارع

في عيد ميلادها.. سر عدم تعاون إيناس مكي مع شقيقها وعدم حضورها جنازة والدها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار فولكس فاجن تيجوان 2021 الفيس ليفت في مصر

أسعار وتقسيط سيارات الإحلال الجديدة على 10 سنوات.. صور

بسبب «القمل».. إطلاق سراح أبوين متهمين بقتل طفلتهما بكفالة 200 ألف دولار