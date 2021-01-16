قبل عيد الغطاس.. وصفات شهية ومتنوعة لـ طريقة عمل القلقاس

يحتفل الأقباط يوم 19 يناير بعيد الغطاس، ومع حلول هذه المناسبة يحرص الكثير منهم على تناول القلقاس، فهو من أبرز الأكلات التي توجد على المائدة خلال الأحتفال بعيد الغطاس.









ويعتبر القلقاس من الأكلات الشهية واللذيذة، بالإضافة إلى ذلك يتميز باحتوائه على بعض الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.









ونعرض لكم فيما يلي مجموعة من الوصفات غير التقليدية والشهية التي يمكنك الاستعانة بها لـ طريقة عمل القلقاس في عيد الغطاس، أبرزها:









اقرأ أيضا:









طريقة عمل قلقاس بالتقلية للشيف شربيني

مقادير قلقاس بالتقلية لحم مكعبات قلقاس جزر كرفس بصل طماطم كزبرة خضراء ثوم ليمون شبت مرقة زبدة حبهان ورق لورا قرفة ملح – فلفل

- طريقة تحضير قلقاس بالتقلية - اسلقي اللحم في ماء وورق لورا وقرفة وحبهان وبصل وثوم وجزر وكرفس ومكعبين مرقة - قشري القلقاس وقطعيه مكعبات - افرمي قليل من الثوم والبصل وضعيهم في قليل من الزبدة على النار - أضيفي المرقة والقلقاس وعصرة ليمون ثم قطع اللحم - أضيفي الطماطم المبشورة واتركيها لتغلي - في طاسة ضعي قليل من الزبدة والكزبرة والشبت واتركيها حتى يسود لونها تماما افركيها وباستخدام شوكة ثم اضيفيه إلى الحلة واتركيه حتى ينضج على نار هادئة - قدميه ساخنا





طريقة عمل أصابع القلقاس المقلية للشيف ماجي حبيب