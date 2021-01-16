قبل عيد الغطاس.. وصفات شهية ومتنوعة لـ طريقة عمل القلقاس

يحتفل الأقباط يوم 19 يناير بعيد الغطاس، ومع حلول هذه المناسبة يحرص الكثير منهم على تناول القلقاس، فهو من أبرز الأكلات التي توجد على المائدة خلال الأحتفال بعيد الغطاس.
ويعتبر القلقاس من الأكلات الشهية واللذيذة، بالإضافة إلى ذلك يتميز باحتوائه على بعض الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.
ونعرض لكم فيما يلي مجموعة من الوصفات غير التقليدية والشهية التي يمكنك الاستعانة بها لـ طريقة عمل القلقاس في عيد الغطاس، أبرزها:
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طريقة عمل قلقاس بالتقلية للشيف شربيني
مقادير قلقاس بالتقلية
لحم مكعبات
قلقاس
جزر
كرفس
بصل
طماطم
كزبرة خضراء
ثوم
ليمون
شبت
مرقة
زبدة
حبهان
ورق لورا
قرفة
ملح – فلفل
- طريقة تحضير قلقاس بالتقلية
- اسلقي اللحم في ماء وورق لورا وقرفة وحبهان وبصل وثوم وجزر وكرفس ومكعبين مرقة
- قشري القلقاس وقطعيه مكعبات
- افرمي قليل من الثوم والبصل وضعيهم في قليل من الزبدة على النار
- أضيفي المرقة والقلقاس وعصرة ليمون ثم قطع اللحم
- أضيفي الطماطم المبشورة واتركيها لتغلي
- في طاسة ضعي قليل من الزبدة والكزبرة والشبت واتركيها حتى يسود لونها تماما افركيها وباستخدام شوكة ثم اضيفيه إلى الحلة واتركيه حتى ينضج على نار هادئة
- قدميه ساخنا
طريقة عمل أصابع القلقاس المقلية للشيف ماجي حبيب
مقادير أصابع القلقاس المقلية
قلقاس مقطع أصابع
زيت
ملح فلفل أسود
طريقة تحضير أصابع القلقاس المقلية:
- قطعى القلقاس أصابع ثم أقلى أصابع القلقاس فى الزيت
- أضيفى لأصابع القلقاس الملح والفلفل الأسود
- قدميها مع الجزر المبشور والكرنب الأحمر المبشور
طريقة عمل قلقاس بانيه للشيف شربيني
مقادير قلقاس بانيه
قلقاس
ثوم
بقدونس
بيض
بقسماط
لبن
ملح – فلفل
كمون
كزبرة
زيت
ليمون
خل بلسمي
طريقة تحضير قلقاس بانيه
- في ماء مغلي ضعي القلقاس المقطع أصابع مع فلفل وكزبرة وكمون وعصير ليمون
- افرمي الثوم مع كمون وكزبرة وملح وفلفل وليمون وخل بلسمي وتبلي فيه أصابع القلقلاس المسلوقة
- ثم ضعيه في البقسماط البيض واللبن ثم في البقسماط واقليه في زيت غزير ساخن
- لعمل الصلصة، ضعي الثوم المفروم في زيت ساخن وأضيفي إليه صلصة الطماطم
طريقة عمل قلقاس بالخضار للشيف شربيني
مقادير قلقاس بالخضار
قلقاس
عصير ليمون
سلق
ملح
فلفل
كزبرة خضراء
مرقة
شبت
بقدونس
لحمة مسلوقة
زبدة
ثوم
طريقة تحضير قلقاس بالخضار
- ضعى المرقة مع عصير الليمون والقلقاس مع ملح وفلفل
- افرمى الثوم ويشوح مع الزبدة
- افرمى السلق ويضاف إلى الثوم والكزبرة والشبت
- أضيفى اللحمة إلى القلقاس
- اضربى السلق فى الكبة ثم يضاف إلى القلقاس ويترك ليغلى ثم يقدم بالهنا