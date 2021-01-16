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حوادث

ضبط مصنع لحوم بدون ترخيص بالقليوبية

السبت 16/يناير/2021 - 11:18 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تمكنت مباحث التموين بالقليوبية من ضبط مصنع للحوم بدون ترخيص وبداخله كميات من اللحوم ومواد الانتاج تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد محمد غيته رئيس مباحث التموين بورود معلومات تفيد بضبط مصنع بدون ترخيص لانتاج اللحوم.

وعلى الفور تم مداهمة المصنع وضبط بداخله (1425 كيلو جرام لحوم – 1210 كيلو جرام دواجن – 150 فرد سمان – 350 كيلو جرام ملح – 250 لتر زيت طعام – 150 كيلو جرام مرقة دجاج – 250 كيلو جرام مكرونة) بدون بيانات ومجهولة المصدر. 

من جانبها أمرت قليوب بحجز صاحب مخزن بالقليوبية لقيامه بتجميع أسطوانات غاز الأكسجين بقصد بيعها بالسوق السوداء لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول ظروف وملابسات الواقعة، كما امرت النيابة بالتحفظ على اسطوانات الاكسجين التى تم العثور عليها.

وكانت مباحث التموين بمحافظة القليوبية قد تمكنت من ضبط صاحب شركة لتجارة وتوزيع الغازات الصناعية يقوم بتجميع أسطوانات الأكسجين وتخزينها بكميات كبيرة لبيعها بالسوق السوداء والإستفادة من فارق السعر مستغلا الظروف الراهنة وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث التموين بورود معلومات تفيد بقيام صاحب شركة لتجارة وتوزيع الغازات الصناعية بقليوب بتجميع أسطوانات الأكسجين وتخزينها بكميات كبيرة لبيعها بالسوق السوداء والإستفادة من فارق السعر مستغلًا الظروف الراهنة.

وعقب تقنين الإجراءات قادة رئيس مباحث التموين حملة وتم ضبط صاحب الشركة ومداهمة مخزنه وعثر بداخله على (43 إسطوانة أكسجين كبيرة الحجم مملوءة -  6 أسطوانات أكسجين كبيرة الحجم فارغة -  2 إسطوانة أكسجين صغيرة الحجم مملوءة) وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكان مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من الرائد محمد أسامة، رئيس مباحث الخصوص بفيد بأنه أثناء مرور ضباط وحدة مباحث قسم الخصوص لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم.
وتمكنوا من ضبط كل من " ج ي ع " 41 سنة فني أشعة بمستشفى  و" ك ح ف "29 سنة عاطل، وو " ر ف ب " 62 سنة  فلاح "، و " م ا ا"28 سنة عاطل، حال تواجدهم  بالسيارة ماركة دايو لانوس ملك وقيادة الأول بناحية البقوشى دائرة القسم وبحوزتهم مبلغ مالي وقدرة 648.400 ألف جنيه سوداني مختلفة الفئات المالية، ومبلغ مالى 6000 جنيه مصري وهاتف محمول.
وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة تمهيدا للاتجار بها في السوق السوداء وخارج الإطار المصرفي وأحيلا المتهمين للنيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.
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