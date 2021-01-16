ضبط صاحب شركة لإدارة منظومة بث قنوات فضائية مشفرة بالبساتين

تمكن رجال الأمن من ضبط شخص لقيامه بإدارة منظومة لبث القنوات المشفرة وإعادة بثها لعملائه مقابل مبالغ مالية، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة باتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكان اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة قد تلقى إخطارا من مباحث قسم المصنفات الفنية يفيد بقيام قوة تابعة لهم بضبط صاحب شركة لتوزيع القنوات الفضائية المشفرة بالبساتين لقيامه بإدارة وتشغيل منظومة لبث القنوات المشفرة وإعادة بثها لعملائه مقابل مبالغ مالية، وكذا بيع وتداول أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة من خلال الإتصال بالإنترنت بالمخالفة للقانون .





وبمداهمة الشركة عثر رجال المباحث بقيادة اللواء محمد عبدالله نائب مدير المباحث على 25 جهاز ريسيفر مختلفة الماركات مجهزة لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة – عدد 23 كارت فك شفرة القنوات الفضائية المشفرة – جهاز لتجميع وتوزيع القنوات وإعادة بثها للمشتركين – جهاز مكبر لتقوية الإشارة ، 4 قطع LNP لإستقبال القنوات الفضائية، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.





وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.