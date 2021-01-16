بتكلفة 99 مليون جنيه.. رصف طريق الزقازيق- أبو حماد- العباسة

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندسة سلوي سامي رئيسة الهيئة العامة للطرق والكباري معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال الرصف الجارية بطريق "الزقازيق / ابوحماد / العباسة".

مشيرًا إلى أنه جاري تنفيذ 35 مشروع بقطاع الطرق والكباري بنطاق المحافظة بطول 174.6 كم وبتكلفة مليار 706 مليون جنيه للوصول الي بنية تحتية سليمة ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز ‏والمدن بهدف تقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

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أكد المحافظ أن المحافظة تولى إهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة البنية التحتية والإرتقاء بقطاع الطرق والذي يُعد شريانًا من شرايين التنمية الإقتصادية باعتباره أحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة وتنشيط حركة التجارة الداخلية ، مطالبًا الشركات المنفذة بالإسراع في التنفيذ والانتهاء من أعمال الرصف وفق الخطة الموضوعة والجدول الزمنى المقرر مع الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة للوصول الي بنية تحتيه سليمة لتقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ علي أرواح المواطنين ، مؤكدًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات المعدية حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

و‏من جانبها أوضحت المهندسة سلوي سامي رئيسة الهيئة العامة للطرق والكباري أنه جاري تنفيذ أعمال رصف طريق الزقازيق / أبوحماد / العباسة بنطاق مركزي الزقازيق وأبو حماد بطول 24 كم وبتكلفة 99 مليون و800 ألف جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 55 % ، مشيره إلي أن تلك الأعمال شملت رصف ورفع كفاءة ‏وصيانة لقطاعات منهارة متفرقة بالطريق ، حيث تم تنفيذ الطبقة الرابطة بنسبة 80 % والإنتهاء من تنفيذ الطبقة السطحية على مسافة 4 كم وذلك للحد من الحوادث المرورية وتحقيق الراحة للمواطنين وأصحاب السيارات

وعلي جانب أخر فقد شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكافيتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأضاف المحافظ انه تمكنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق من مصادرة ١٠ شيش من أحد المقاهي بنطاق الوحدة المحليه ببردين وتم إتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.

وقامت رئاسة حى أول الزقازيق بمصادرة ٧ شيش من أحد المقاهي المخالفه بمنطقه تقسيم المعلمين وتم إتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.

وشنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حمله لمتابعه تطبيق الإجراءات الأحترازية وأسفرت عن فض فرحين قبل بدءهم وغلق قاعتين أفراح لمنع تجمعات المواطنين وتم إتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بحمله لمتابعه تطبيق الإجراءات الإحترازية ومنع تجمعات المواطنين ، وأسفرت عن فض فرح و٣ سرادقات مقامه لإقامه عزاء بنطاق الوحده المحليه لقريه المهديه (كفر أبو حطب) وتم إتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفين.

كما تابعت رئاسة مركز ومدينة فاقوس حملتها لمتابعه تطبيق الإجراءات الإحترازية وأسفرت عن تغريم ٦ مواطنين وتحصيل الغرامات الماليه المقررة لعدم إرتداء الكمامه الواقيه حرصًا على سلامتهم من الإصابه بفيروس كورونا.

وشنت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد حمله لمتابعه تطبيق الإجراءات الإحترازية ومنع تجمعات المواطنين وأسفرت عن فض سرادق فرح بقرية المسيد وتم إتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفين.