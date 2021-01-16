بعد تكهينها وتوقفها عن العمل.. الجيزة تعيد صيانة وتشغيل 27 معدة نظافة قيمتها 28 مليون جنيه

تمكنت محافظة الجيزة من إعادة 27 معدة نظافة متنوعة المهام يبلغ سعرها السوقي حاليا أكثر من 28 مليون جنيه، للعمل مجددًا بعد تهالكها وتعرض البعض منها للتكهين والتوقف منذ سنوات وذلك في إطار الحفاظ على المال العام واستغلال الإمكانات المتاحة وتنميتها.





وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال تفقده المعدات عقب الانتهاء من أعمال إصلاحها أن التكلفة الإجمالية للإصلاح بلغت 1,8 مليون جنيه فقط حيث تم إعادتهم مجددًا للعمل بعد توقفهم حيث وفرت على الدولة عشرات الملايين التى يمكن استغلالها في مشروعات وخدمات أخرى للمواطنين .





ووجه المحافظ رئيس هيئة النظافة والتجميل بضرورة الاستفادة القصوى من كل الإمكانات المتاحة والحفاظ على المال العام والحرص على صيانة المعدات بصفة دورية لكي لا تتهالك.





كما كلف المحافظ بسرعة إجراء أعمال الصيانة اللازمة للمعدات المعطلة الباقية حتى يمكن الدفع بها في المناطق التي تحتاج إلى تدعيم لمعدات النظافة بها استمرارًا لجهود محافظة الجيزة لرفع كفاءة منظومة النظافة.





وأكد محافظ الجيزة للعمال بتحفيزهم ماديًا حال الجد والاجتهاد في العمل وتكثيف مجهوداتهم لإصلاح المعدات المتوقفة ورفع كفاءة المعدات التى تعمل حاليًا.





كما أشار راشد على الدفع بأى معدات يتم إصلاحها بالمناطق الحيوية ذات الكثافات السكانية العالية والبؤر الساخنة التي تعاني ضعفًا في أداء شركات الجمع السكني موجهًا بتوقيع غرامات مشددة وفسخ للتعاقد مع شركات الجمع السكني غير الملتزمة بمعايير العمل التى تم وضعها .





من جانبه أكد رئيس هيئة النظافة والتجميل أن المعدات التي تم الانتهاء من إصلاحها هى 20 سيارة نظافة حمولة 4 طن تبلغ تكلفتها الفعلية 13 مليون جنية وقد وصلت لحالة متهالكة وقد تم صيانتها واعادتها للعمل مجددًا بتكلفة 550 الف جنية و 4 سيارة اسكانيا 4 متر تبلغ تكلفتها الفعلية 9 مليون جنية وقد تم صيانتها واعادتها للعمل مجددًا بتكلفة 800 الف جنية بالاضافة الى 3 مكابس تبلغ تكلفتهم الفعلية 6 مليون جنية وقد وصلت لحالة متهالكة وقد تم صيانتها واعادتها للعمل مجددًا بتكلفة 500 الف جنية .