ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد تكهينها وتوقفها عن العمل.. الجيزة تعيد صيانة وتشغيل 27 معدة نظافة قيمتها 28 مليون جنيه

السبت 16/يناير/2021 - 01:54 م
محافظ الجيزة يتفقد
محافظ الجيزة يتفقد معدات النظافة
Advertisements
محمد الصاحى
تمكنت محافظة الجيزة من إعادة 27 معدة نظافة متنوعة المهام يبلغ سعرها السوقي حاليا أكثر من 28 مليون جنيه، للعمل مجددًا بعد تهالكها وتعرض البعض منها للتكهين والتوقف منذ سنوات وذلك في إطار الحفاظ على المال العام واستغلال الإمكانات المتاحة وتنميتها.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال تفقده المعدات عقب الانتهاء من أعمال إصلاحها أن التكلفة الإجمالية للإصلاح بلغت 1,8 مليون جنيه فقط حيث تم إعادتهم مجددًا للعمل بعد توقفهم حيث وفرت على الدولة عشرات الملايين التى يمكن استغلالها في مشروعات وخدمات أخرى للمواطنين . 

ووجه المحافظ رئيس هيئة النظافة والتجميل بضرورة الاستفادة القصوى من كل الإمكانات المتاحة والحفاظ على المال العام والحرص على صيانة المعدات بصفة دورية لكي لا تتهالك.

كما كلف المحافظ بسرعة إجراء أعمال الصيانة اللازمة للمعدات المعطلة الباقية حتى يمكن الدفع بها في المناطق التي تحتاج إلى تدعيم لمعدات النظافة بها استمرارًا لجهود محافظة الجيزة لرفع كفاءة منظومة النظافة.

وأكد محافظ الجيزة للعمال بتحفيزهم ماديًا حال الجد والاجتهاد في العمل وتكثيف مجهوداتهم لإصلاح المعدات المتوقفة ورفع كفاءة المعدات التى تعمل حاليًا.

كما أشار راشد على الدفع بأى معدات يتم إصلاحها بالمناطق الحيوية ذات الكثافات السكانية العالية والبؤر الساخنة التي تعاني ضعفًا في أداء شركات الجمع السكني موجهًا بتوقيع غرامات مشددة وفسخ للتعاقد مع شركات الجمع السكني غير الملتزمة بمعايير العمل التى تم وضعها .

من جانبه أكد رئيس هيئة النظافة والتجميل أن المعدات التي تم الانتهاء من إصلاحها هى 20 سيارة نظافة حمولة 4 طن تبلغ تكلفتها الفعلية 13 مليون جنية وقد وصلت لحالة متهالكة وقد تم صيانتها واعادتها للعمل مجددًا بتكلفة 550 الف جنية و 4 سيارة اسكانيا 4 متر تبلغ تكلفتها الفعلية 9 مليون جنية وقد تم صيانتها واعادتها للعمل مجددًا بتكلفة 800 الف جنية بالاضافة الى 3 مكابس تبلغ تكلفتهم الفعلية 6 مليون جنية وقد وصلت لحالة متهالكة وقد تم صيانتها واعادتها للعمل مجددًا بتكلفة 500 الف جنية .
بعد تكهينها وتوقفها عن العمل.. الجيزة تعيد صيانة وتشغيل 27 معدة نظافة قيمتها 28 مليون جنيه
بعد تكهينها وتوقفها عن العمل.. الجيزة تعيد صيانة وتشغيل 27 معدة نظافة قيمتها 28 مليون جنيه
بعد تكهينها وتوقفها عن العمل.. الجيزة تعيد صيانة وتشغيل 27 معدة نظافة قيمتها 28 مليون جنيه
بعد تكهينها وتوقفها عن العمل.. الجيزة تعيد صيانة وتشغيل 27 معدة نظافة قيمتها 28 مليون جنيه
بعد تكهينها وتوقفها عن العمل.. الجيزة تعيد صيانة وتشغيل 27 معدة نظافة قيمتها 28 مليون جنيه
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بتكلفة 41 مليون جنيه.. الطرق تبدأ رصف 3 محاور رئيسية بالإسماعيلية

تنفيذ 625 كيلو مترا بتكلفة 10.2 مليار جنيه.. حصاد قطاع النقل عام 2020 (إنفوجراف)

رئيس نظافة القاهرة في حوار لـ صدى البلد: رفع 18 مليون كيلو قمامة يوميا.. المرج في صورة جديدة خلال أيام.. والنفايات الطبية تختفى قريبا

ترشيحاتنا

هل تلجأ الحكومة لاختيار نواب بالبرلمان في التعديل الوزاري القادم؟

السيسي يتابع مخطط إنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر

خلال استقباله لـ العسومي.. السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للبرلمان العربي

هاني الناظر يحذر من ظهور أي علامات جلدية الفترة المقبلة لهذا السبب.. فيديو

علي جمعة: 5 أوقات تكره فيها الصلاة

السر في فقاعة اليد.. كأس العالم للأندية يستعين بـ مصر لحماية اللاعبين من كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمي من السرطان.. 5 فوائد لن تصدقها لـ العرق سوس

رغم تعدد الأعراض.. علاج سوء الهضم بالعسل والليمون

حكايات من زمن فات| حقيقة تسبب العلاقات النسائية فى رفض كريمة مختار الزواج من نور الدمرداش