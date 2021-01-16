ماذا يحدث للجسم عندما يكون الإنسان متوترا؟

ومع ذلك من المهم ملاحظة أن مستويات التوتر تختلف من شخص لآخر ، بسبب الفروق الفردية في التركيب العاطفي والفسيولوجي للشخص، لذلك فإن الموقف الذي يسبب ضغوطًا كبيرة لشخص ما قد يكون له نفس التأثير أو لا يكون له نفس التأثير على شخص آخر. أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من مستويات أعلى من التوتر المستمر هم أكثر عرضة للإصابة ببعض الأمراض المعدية،





وإليكم ما يحدث للجسم عندما يكن الإنسان متوترًا بالتفصيل، وذلك وفقا لما أورده موقع " verywellhealth " .

الاستجابة الحادة للتوتر: استجابة الضغط الحاد هي استجابة فورية لحدث مرهق، استجابة الجسم الفورية هي إطلاق مواد كيميائية تسمى "هرمونات التوتر " والتي يستخدمها الجسم لإنتاج الطاقة، تم تحويل هذه الطاقة إلى أنسجة العضلات والدماغ ، وتصبح خلايا معينة من جهاز المناعة أكثر نشاطًا.

الاستجابة المزمنة للتوتر: يحدث الإجهاد المزمن عندما يكون لدى الشخص استجابات إجهاد حادة مستمرة. ينتج عن الإجهاد المزمن تغيرات أكثر استدامة في الجسم ، مثل زيادة ضغط الدم ، والتي يمكن أن تؤدي بمرور الوقت إلى تلف الشرايين وأمراض القلب. يمكن أن تؤدي الزيادة المستمرة في هرمونات التوتر أيضًا إلى كبت خلايا الدم البيضاء في جهاز المناعة ، مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى.





رد فعل جهازك المناعي على العدوى

يمتلك جسمك استجابة مناعية "فطرية" ، وهي خط الدفاع الأول الذي يوفر استجابة فورية للميكروبات المعدية قبل أن يبدأ جسمك في تكوين استجابة مناعية "تكيفية" ، حيث يتم استهداف الميكروبات على وجه التحديد ومهاجمتها بواسطة خلايا الدم البيضاء .

الإجهاد الحاد: وجد الباحثون أنه خلال فترات الإجهاد الحاد ، تكون خلايا الجهاز المناعي الفطري أكثر نشاطًا وتزيد من دورانها في جميع أنحاء الجسم من أجل مراقبة الميكروبات المعدية.

الإجهاد المزمن: خلال فترات الإجهاد المزمن ، يتم قمع جهاز المناعة التكيفي بسبب استمرار ارتفاع مستويات هرمونات التوتر، نتيجة لذلك يكون جسمك أبطأ في التئام الجروح ، وأقل قدرة على إنتاج الأجسام المضادة وأكثر عرضة للعدوى الفيروسية، تظهر ﻿هذه التأثيرات بشكل أكثر وضوحًا عند كبار السن ، الذين تضعف أجهزتهم المناعية بالفعل.





ما هي العدوى التي من المرجح أن تصاب بها؟

نزلات البرد : أظهرت دراسة كلاسيكية في جامعة كارنيجي ميلون ، نُشرت في عام 1991 ، أن خطر الإصابة بنزلات البرد يتناسب مع درجة الإجهاد في حياة الشخص، ولكن قد يكون هناك اختلاف في ما إذا كان الإجهاد ناتجًا عن حدث واحد حديث أو مزمن. أظهرت دراسة لاحقة في عام 1998 أن الأشخاص الذين يعانون من ضغوط مزمنة (بسبب أحداث في الحياة ، مثل البطالة أو صعوبات التعامل مع الآخرين) لمدة شهر واحد على الأقل كانوا أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد مقارنة بأولئك الذين لديهم فترات ضغوط أقصر.

الإيدز: فيروس نقص المناعة البشرية يؤدي إلى الإيدز، لكن الفيروس قد يؤدي إلى الإيدز بشكل أسرع لدى أولئك الذين يعانون من توتر أكبر، وجدت دراسة UNC-Chapel Hill ، التي نُشرت في عام 2000 ، أن الرجال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية يتطورون إلى الإيدز بشكل أسرع إذا كانوا يعانون من ضغوط مزمنة في حياتهم، ﻿ لكل حدث ضغوط متزايد ، تضاعف خطر تقدم الإيدز في هؤلاء المرضى.





أخرى: ربطت دراسات أخرى الإجهاد المزمن بالسل ، وإعادة تنشيط فيروس الهربس البسيط ، والقوباء المنطقية ، والقرحة (التي تسببها بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري المعدية) وأمراض معدية أخرى، أظهرت بعض دراسات اللقاحات انخفاضًا في فعاليتها لدى الأفراد الذين يعانون من إجهاد مزمن مرتفع.





تقليل خطر الإصابة بالعدوى

هناك العديد من الاستراتيجيات الموصى بها للتعامل مع التوتر ، بما في ذلك "التدخلات النفسية والاجتماعية" التي تقلل من إدراك الشخص للتوتر وتحسن الدعم الاجتماعي له. 2 ﻿ قد تساعد بعض الأدوية أيضًا في تقليل التوتر الناجم عن اضطرابات معينة. راجع طبيبك إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في التعامل مع التوتر.





تختلف طريقة استجابة الشخص للتوتر من شخص لآخر ،من المهم أن نتذكر، مع ذلك هناك العديد من العوامل المتضمنة في الإصابة بمرض معد ويختلف الأفراد في كيفية استجابتهم للأحداث المجهدة.



