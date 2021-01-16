الأوقاف: ٢٫٥ مليون جنيه لإنهاء أعمال مسجد الروضة بمدينة الطور

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية اليوم السبت 16/ 1/ 2021م.





وأكدت وزارة الأوقاف، أنه تم الاتفاق على تخصيص مليونين ونصف المليون جنيه لإنهاء أعمال الصيانة والترميم بمسجد "الروضة” بمدينة الطور ، منها مليون جنيه من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف ، ومليون ونصف المليون من المحافظة.



