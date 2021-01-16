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حوادث

السجن المشدد 6 سنوات لمزارع وعامل بتهمة الاتجار فى المخدرات بقنا

السبت 16/يناير/2021 - 03:37 م
صدى البلد
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يوسف رجب

قضت محكمة جنايات قنا، بمعاقبة مزارع و عامل، بالسجن المشدد ٦ سنوات، بتهم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر.


صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين سعيد محمد الدسوقي، وشريف عفت مصطفى، وأحمد عبدالحي قورة، بأمانة سر صلاح فراج و علاء سلوك ومحمد حسنى.


ترجع وقائع القضية ليوم ١٢ ديسمبر ٢٠١٩، عندما وردت معلومات لإدارة مكافحة المخدرات، باتجار كلا من جهلان.م.ع ٣١ سنة، مزارع ومقيم بقرية البراهمه بمركز قفط، ومصطفى.ط ٣٤ سنة عامل ومقيم بقرية أبنود بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازتهما كمية مخدرات بأحد المنازل واعتزامهما توزيعها وترويجها على عملائهم.


وبتقنين الإجراءات، تم إعداد أكمنة حول المنزل وفور خروجهما تم ضبطهما وبحوزتهما ٣٤ قطعة من الحشيش و٢٠٠ قرص ترامادول، و٢ فرد روسي وعدد من الطلقات النارية.


فتم إحالة المتهمين للنيابة العامة، والتى أحالتهما لمحكمة جنايات قنا، والتى قضت بمعاقبتهم بالسجن المشدد ٦ سنوات.


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