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فن

بعد حذفها بسبب شركة صوت الدلتا| هذه أحقية محمد منير في أغنية فينك يا حبيبي

السبت 16/يناير/2021 - 06:14 م
محمد منير
محمد منير
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أحمد إبراهيم
أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين بيانا صحفيا بعد ازمة أغنية فينك يا حبيبي، للمطرب محمد منير، مع شركة "صوت الدلتا"، والتى عبرت عن استيائها، وحقها فى الاغنية، والتى تم حذفها من اليوتيوب. 

وجاء بيان جمعية المؤلفين والملحنين: "نؤكد ان الجمعية لم تتسلم أي شكوى من جانب الكينج محمد منير، أو قنوات، تفيد بحذف الأغنية، أو وقف بثها"، ووضح البيان أن "صوت الدلتا" تمتلك فقط حقوق التسجيل بصوت المطرب الأصلي، ولكن المنوط بالموافقة ومنح تصاريح لأي جهة إنتاجية أو مطرب هما المؤلف والملحن فقط أو من ينوب عنهما.

واضاف البيان: الشركة المنتجة تمتلك حقوق "فينك يا حبيبي" بصوت بحر أبوجريشة فقط، ومسؤولي «قنوات» حصلوا على موافقة وتصاريح من جمعية المؤلفين والملحنين باستغلال الكلمات واللحن مرة أخرى، ولم يتم التصريح باستغلال التسجيل الأصلي وبالتالي ليس هناك أي مشكلة قانونية على الإطلاق.
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