فى وصية لزوجته .. خالد الجندى: تبرعى بمكتبتى بعد وفاتى

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه سيعمل على تلخيص للكتب التي قرأها فى فيديوهات قصيرة كى يجذب مشاهديه ويشوقهم من أجل قراءتها والاطلاع عليها، مضيفا: "اللى شاكك فى عدد الكتب اللى قرأتها يقرأ ربعها ..فيه ناس مثل الحمار يحمل أسفارا".





وأضاف الجندي خلال برنامج " لعلهم يفقهون" على فضائية " دي ام سي" أنه أوصى زوجته بالتبرع بالمكتبة الخاص به إلى احدى الجامعات أو المكتبات بعد وفاته؛ من أجل أن ينتفع الغير بما تعلمه هو خلال رحلة حياته التى قضاها فى جمع الكتب والاستفادة منها.

ونصح "الجندى"، بعدم الاستماع لمن يظهرون في فيديوهات، وفى الخليفة مجلدات كثيرة ومكتبة ضخمة، وفى نهاية الأمر يفتون بفتاوى تحريضية ، تحض على كراهية الغير وقتله.

وقال الجندي إن الإنسان عليه أن يعيش حياته ويستمتع بها كما يستمتع بدينه، وروى حديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: "إن الدنيا حلوة خَضِرة".





ونصح "الجندى"، بعدم الاستماع لمن يرون أنهم وكلاء الله- عز وجل- فى الأرض، ويرتدون "جلابية قصيرة"، قائلا "استمتع بحياتك قبل مماتك"، وتلى قوله تعالى:"قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۚ".





قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن سبب الهجوم على برنامجه "لعلهم يفقهون"، والعلماء الذين يحلون ضيوفا عليه، هو مواجهة أصحاب الأفكار الضالة والمغيبين ومن يريدون سلب عقول الناس بطرق النصب والاحتيال باسم الدين.



