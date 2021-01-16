ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تعديل وزاري موسع في تونس يشمل حقيبتي الداخلية والعدل

السبت 16/يناير/2021 - 06:21 م
رئيس الحكومة التونسية
رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي يعلن تعديل وزاري
Advertisements
قسم الخارجي
أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اليوم السبت، عن تعديل وزاري موسع يشمل 11 وزيرا.

وأكد رئيس الوزراء التونسي في مؤتمر صحفي أن التعديل الوزاري يهدف إلى تنفيذ خطط الحكومة بعد إجراء عملية تقييم شاملة.

وقال المشيشي إن التعديل الوزاري يشمل حقيبتي الداخلية والعدل، موضحا أنه مبني على رغبة صادقة في الإنجاز وتحقيق الاستقرار.

وكشف عن تعيين يوسف الزويغي وزيرا للعدل ووليد الذهبي للداخلية، كما تم تعيين الهادي خيري وزيرا للصحة والخريجي وزيرا للفلاحة والموارد المائية.

وأعلن المشيشي التخلي عن وزارة الهيئات الدستورية خلال هذا التعديل الوزاري، كما تعهد المسؤول التونسي بتوفير لقاح كورونا للشعب في أقرب فرصة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ضمن 15 وزيرا .. 10 وجوه جديدة في الحكومة الكويتية

إقالة وزير الداخلية التونسي.. تفاصيل

قبل ساعات من انعقاد برلمان 2021.. ننشر إجراءات التعديل الوزاري المرتقب

هل تلجأ الحكومة لاختيار نواب بالبرلمان في التعديل الوزاري القادم؟

ترشيحاتنا

السر في فقاعة اليد.. كأس العالم للأندية يستعين بـ مصر لحماية اللاعبين من كورونا

شاهد.. أول صورة لأحمد حلمي يجسد شخصية نجيب محفوظ: حاولت أقرب الشبه

لاعب كرة يد سابق يتوقع مشاركة أحمد الأحمر مع المنتخب اليوم

مريض كورونا يلقي بنفسه من مستشفى العزل بحلوان

إعارة مصطفى فتحي لاعب الزمالك إلى سموحة 6 أشهر

يمنحها حق الطلاق.. حكم كذب الزوج على زوجته في الراتب والوظيفة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. تعديل تويوتا ياريس GR لتصبح خارقة

يحمي من السرطان.. 5 فوائد لن تصدقها لـ العرق سوس

رغم تعدد الأعراض.. علاج سوء الهضم بالعسل والليمون